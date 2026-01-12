'Трамп обижен на Путина': Айзенберг объяснил, что стоит за задержанием США российских танкеров

С начала января Соединенные Штаты захватили пять российских танкеров с целью активизации усилий, направленных на ограничение экспорта венесуэльской нефти. Поэтому вероятно преследование судов РФ будет продолжаться и в дальнейшем.

Это связано с тем, что американский лидер Дональд Трамп не доволен действиями российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эфире "Эспрессо".

Ученый подчеркнул, что пока нельзя на 100% утверждать, что глава Белого дома принял решение задерживать все танкеры так называемого теневого флота РФ, ведь на этом этапе все случаи задержаний связаны с Венесуэлой. В то же время отметил он, можно ожидать развития двух интересных сценариев.

"Во-первых, понятно, что Трамп обижен на Путина, как это бывало раньше. Поэтому, он делает вещи, которые Путину точно не понравятся. Можно ожидать, что Трамп продолжит это делать", – отметил Айзенберг.

Повторит ли Европа пример США

Он добавил, что большая доля экспорта российской нефти проходит в Балтийском море и поэтому европейским странам, которые являются членами НАТО стоит присоединиться к задержанию судов РФ.

"Есть еще один очень интересный момент. Будут ли европейские страны НАТО реагировать на появление российских теневых танкеров в Балтийском море. Ведь для европейцев очень часто был важным в течение последних четырех лет пример США", – подчеркнул профессор.

Айзенберг пояснил, что когда Соединенные Штаты начинают реализовывать определенные шаги, европейские партнеры обычно присоединяются к ним. По его словам, именно так происходило и поставки различных видов вооружения Украине.

"Для меня интересно, будут ли европейские страны НАТО задерживать танкеры российского теневого флота в Балтийском море, потому что большинство экспорта нефти РФ идет именно оттуда", – резюмировал он.

Напомним, 7 января США захватили два танкера, которые шли под флагом страны-агрессора России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera (бывшее Bella) и Sophia.

Как писал OBOZ.UA, 9 января был захвачен еще один нефтяной танкер. Речь идет о судне Olina (оно же Minerva M), которое на прошлой неделе в составе флотилии отплыло из Венесуэлы, полностью загруженное нефтью. Это было уже пятое задержание танкеров США за последние две недели.

