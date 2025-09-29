'Трамп любит поддерживать победителя': Сикорский указал на нюанс с риторикой США по Украине и ударами по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, почему президент США Дональд Трамп стал на сторону Украины. По его словам, Трамп всегда поддерживает "победителей".

Сикорский указал, что сейчас именно Украина демонстрирует успехи в противостоянии российской агрессии. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает", – заявил Сикорский.

При этом он подчеркнул, что война прекратится только тогда, когда кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что не способен выиграть.

Польский министр также отметил, что большой размер территории России работает против нее, ведь страна не может эффективно защищать все свои объекты.

"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это значительно усложняет военную машину России", – подчеркнул Сикорский.

Он надеется, что США продолжат усиливать санкции и экономическое давление на Россию.

"Путин прекратит эту войну только тогда, когда поймет, что не может победить. Для того, чтобы он пришел к этому выводу, должно быть больше давления на российскую экономику и больше помощи украинцам", – добавил Сикорский.

Стоит отметить, что Сикорский также поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией. Именно поэтому сообщение президента США, которое многие в мире трактовали как кардинальное изменение позиции по российско-украинской войне, для главы Украины не стало неожиданностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

