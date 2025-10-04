Трамп и Путин – не лохи: Кулеба объяснил, почему США выбрали самый дешевый сценарий завершения войны в Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя позиция США по завершению войны против России базируется на стремлении реализовать "самый дешевый сценарий". По его словам, в американской политической логике победа Украины может рассматриваться как опасный прецедент.

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Объясняя видение Вашингтона, Кулеба подчеркнул, что в мире президента Дональда Трампа и в рамках реалистической школы американской внешней политики успех Киева в войне с Москвой выглядит как вызов мировому порядку, в котором "слабый должен подчиняться более сильному".

"У них нет другого сценария, потому что они выбрали сценарий, который, по их мнению, банально самый дешевый. То есть это самое дешевое предложение на рынке: а давайте заставим Украину. Нужно понимать, что в мире Трампа, в мире реалистической школы американской внешней политики вообще (где есть и демократы, и республиканцы), победа, любой успех Украины в войне с Россией является вредным", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что для США победа Украины может стать опасным сигналом для других стран. Если Киев сможет отстоять свою независимость, это может вдохновить другие государства сопротивляться в случаях давления со стороны Вашингтона.

"Посылается неправильный сигнал о том, что необязательно подчиняться воле сильного. Получается, можно сопротивляться и добиваться своего. А завтра Америка придет в условную латиноамериканскую страну Панаму, чтобы забрать канал. Панама скажет: "А мы будем как Украина, мы поднимемся все на войну за свою независимость", – добавил экс-министр.

Кулеба подчеркнул, что упрямство украинского президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины разрушает планы США относительно быстрого завершения войны за счет уступок Киева.

Он также отметил, что такая политика не является уникальной для администрации Трампа: еще с 2014 года подобный подход применяли и США, и Германия, и Франция.

Кулеба также провел параллель между международной политикой и бизнесом.

"Это же не только про Никсона. У меня был когда-то знакомый бизнесмен, который за бокалом вина любил делиться бизнес-мудростями. Это было очень давно, 20 лет назад. Он сказал одни очень важные слова: "Дмитрий, за свои деньги бизнес делают только лохи". Чем это отличается от внешней политики? За счет своих интересов никто внешнюю политику не строит. Все пытаются за счет кого-то другого", – резюмировал он.

Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в системе координат Трампа Москва до сих пор воспринимается как сторона, с которой следует договариваться "через позитив".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом предоставил ему ложную информацию о войне в Украине. В частности, главарь Кремля демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и далее на запад и север, включая оккупацию Киевщины.

