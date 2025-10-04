Кулеба о Трампе: в его голове Путин это человек, с которым надо идти через позитив

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в системе координат Трампа Москва до сих пор воспринимается как сторона, с которой следует договариваться "через позитив".

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Кулеба отметил, что Трамп строит свою политику на двух крайних подходах: в определенных ситуациях он действует жестко и агрессивно, а в других – прибегает к мягкой тактике, разговору "шепотом" и мягкости.

"В его голове, по крайней мере до сих пор, Путин и Россия – это человек и страна, с которыми надо идти через позитив. Несколько раз его доводили до ручки, он начинал делать какие-то заявления громкие, но, в конце концов, потом снова возвращался к позитиву, к своему естественному состоянию", – сказал экс-министр.

Главной проблемой, по мнению Кулебы, остается отсутствие механизма, который мог бы перевести Трампа от критики России к конкретным действиям против нее.

В то же время украинская и европейская дипломатия, по словам бывшего министра, достигла значительного успеха, сломав первоначальный подход американского президента – "все пряники для России, все кнуты для Европы".

"Трамп изменил подход и начал миксовать кнуты и пряники, и туда, и сюда, и в Россию, и в Европу (и в Украину как составляющую Европы также). Эта история имеет все основания войти в учебники дипломатии. Теперь осталось подобрать ключик к тому, чтобы Трамп от жесткой риторики перешел к жестким действиям в отношении России, потому что этого пока еще не удалось. Это теорема, для которой нельзя найти решение", – резюмировал Кулеба.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом предоставил ему ложную информацию о войне в Украине. В частности, главарь Кремля демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и далее на запад и север, включая оккупацию Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, главаря Кремля уже неоднократно уличали во лжи западным собеседникам. В частности, по словам спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Путин"делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили".

