Трамп снова напомнил, что, если европейские члены НАТО не увеличат собственные оборонные расходы, он, когда вернётся во власть, накормит такими членами путина.

Члены обиделись, ибо привыкли к халяве. У них бюргеры и фермеры, деэскалация и евроцивилизация, а повышение затрат это вообще провокация. В Америке денег много, она их сама рисует, вот пусть сама за всех и платит.

То есть спор выходит мировоззренческий и потому бескомпромиссный. Но если Трамп победит, то он не успеет даже пройти инаугурацию, как в Европе все расходы будут повышены. Может, тоже нарисуют деньги.

Он не против НАТО, он против халявы. Потому что она развращает. Беспечным не по обстоятельствам европейским деточкам нужен строгий отец. И они могут его получить.

Я даже не знаю, хорошо это будет для нас или плохо. Пока они будут ссориться из-за денег, нас могут уничтожить. Счёт пойдёт на дни. То есть можем немного не дождаться, пока они поделят, кто за что платит. И за кого. Если дождёмся — хорошо. Очень хорошо. Если нет — плохо. Очень плохо. Так что некоторые привычки нужно менять уже сейчас.

Поэтому республиканцы в Конгрессе уже сейчас и делают бесплатное представление — "Воспоминания о будущем". О возможном будущем.