"Тормозит процесс": в России сделали циничное заявление о "причинах" паузы в мирных переговорах
В Кремле сделали очередное циничное заявление относительно войны в Украине. В частности, там отметили "очевидное" отсутствие доверия между Киевом и Москвой.
Также агрессор в очередной раз обвинил украинскую сторону в якобы нежелании урегулирования войны путем дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.
Украинская сторона снова виновата
"Говорить о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования – это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования", – выдал представитель Кремля.
Далее он вспомнил и о Европе, высказав обвинения в ее адрес в том, что она якобы побуждает Киев продолжать войну.
"Боевые действия, на продолжение которых Европа провоцирует Киев, с каждым днем только ухудшают положение украинской стороны", – говорится в заявлении Пескова.
Напомним, в РФ в очередной раз прокомментировали возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом и отметили, что такая встреча гипотетически возможна. Однако пока Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться.
Как писал OBOZ.UA, ранее Песков утверждал, что переговоры Москвы и Вашингтона о нормализации отношений продвигаются крайне медленно и при этом они почти не приносят результатов. По его словам, между РФ и США существует "смежный трек" по устранению накопившихся за десятилетия проблем, однако "результативность там близка к нулевой".
