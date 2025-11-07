'Тормозит процесс': в России сделали циничное заявление о 'причинах' паузы в мирных переговорах

В Кремле сделали очередное циничное заявление относительно войны в Украине. В частности, там отметили "очевидное" отсутствие доверия между Киевом и Москвой.

Также агрессор в очередной раз обвинил украинскую сторону в якобы нежелании урегулирования войны путем дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

Украинская сторона снова виновата

"Говорить о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования – это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования", – выдал представитель Кремля.

Далее он вспомнил и о Европе, высказав обвинения в ее адрес в том, что она якобы побуждает Киев продолжать войну.

"Боевые действия, на продолжение которых Европа провоцирует Киев, с каждым днем только ухудшают положение украинской стороны", – говорится в заявлении Пескова.

Напомним, в РФ в очередной раз прокомментировали возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом и отметили, что такая встреча гипотетически возможна. Однако пока Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться.

Как писал OBOZ.UA, ранее Песков утверждал, что переговоры Москвы и Вашингтона о нормализации отношений продвигаются крайне медленно и при этом они почти не приносят результатов. По его словам, между РФ и США существует "смежный трек" по устранению накопившихся за десятилетия проблем, однако "результативность там близка к нулевой".

