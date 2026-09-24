Торг с Трампом? Посол объяснил, почему Лукашенко заявил о нехватке калия на фоне слухов о соглашении с США

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об отсутствии свободных объемов калийных удобрений для поставки в США не свидетельствует об отказе от потенциальной сделки с США. Таким образом Минск просто хочет затянуть переговоры и выторговать для себя лучшие условия.

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Минск сознательно создает неопределенность, чтобы сохранить диалог с Белым домом и не браться за жесткие обязательства по объемам и срокам. Такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

Политический инструмент вместо торговли

Дипломат подчеркнул, что калий для белорусского режима – это не просто экономический ресурс, а ключевой внешний политический рычаг. Быстрая продажа сырья не принесла бы Лукашенко никакой дивидендной ценности.

Затягивание конкретных договоренностей позволяет Минску выдвигать дополнительные требования, используя калийный вопрос для торга по широкому спектру тем. В их числе снятие экономических санкций и размораживание активов, освобождение политзаключенных, а также получение политических преференций;

Инструмент давления

Если США продолжат втягиваться в торговые споры с альтернативными поставщиками, например, с Канадой, ценность белорусского калия для внутренней политики Вашингтона только вырастет. Этой ситуацией Лукашенко попытается воспользоваться по максимуму.

Представитель МИД Украины напомнил, что идея крупной сделки по закупке калия в обмен на гуманитарные шаги обсуждается еще с конца прошлого года. Изначально речь шла об освобождении более тысячи политзаключенных, однако реальные параметры договоренностей до сих пор остаются непубличными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала переговоров между Вашингтоном и Минском на свободу вышли более 500 белорусских политзаключённых. В частности, после встречи Лукашенко с Джоном Коулом в марте были освобождены 250 человек. В то же время США смягчили часть санкций против Беларуси.

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