'Только Путин хочет этой войны': Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Рютте о справедливом мире в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсудили общие шаги по достижению справедливого мира в 2025 году. В центре внимания были вопросы координации позиций к переговорам в декабре, гарантии безопасности для Украины и усиление роли Европы в обеспечении стабильности.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что достижение мира нуждается в решительности и единстве международного сообщества.

Зеленский проинформировал Рютте о своих недавних встречах с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Президент Украины отметил важность решимости Трампа в поддержке глобальной безопасности.

"Мы хотим предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира. Принимаемые сегодня решения должны работать в долгосрочной перспективе", – отметил Зеленский.

В ходе переговоров президент также высоко оценил позицию Эммануэля Макрона, согласующуюся с общеевропейским подходом к укреплению безопасности. Зеленский отметил необходимость единой и четкой позиции Европы, которая будет способствовать защите интересов всех европейских народов.

"Мир должен стать нашим общим успехом – Украины, Америки, Европы и всех наших партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Стороны договорились об интенсификации контактов и регулярных встречах для согласования эффективных решений. Отдельное внимание было уделено предстоящим переговорам в декабре, которые станут важным этапом в координации международных усилий для прекращения российской агрессии в 2024 году.

"Только Путин хочет этой войны – никто другой. Мы должны сделать все возможное, чтобы он больше не мог убивать", – добавил Президент Украины.

Оба лидера подчеркнули, что достижение справедливого мира требует совместной работы всех заинтересованных сторон, а также решительности и единства международного сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сравнил кровавые преступления режимов Асада и Путина. Президент подчеркнул, что мир должен объединиться, чтобы покончить с зверствами и нарушениями прав человека, которые продуцирует Россия

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