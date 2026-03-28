'Только настоящие варвары способны на такое': в МИД показали последствия российской атаки на роддом в Одессе. Фото

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали фото поврежденного роддома в Одессе. В ночь на 28 марта в здание попал российский "Шахед".

Фотографии в соцсети Х обнародовал глава МИД Андрей Сибига. Он призвал иностранное сообщество усилить давление на страну-агрессора.

"Это поврежденный роддом в Одессе после прямого попадания российско-иранского дрона "Шахед". Только настоящие варвары способны на такое. И только настоящая сила может остановить такой террор", – прокомментировал фотографии глава ведомства.

Сибига отметил, что под ударом также оказался Кривой Рог. Вследствие ударе по городам одна женщина погибла. Еще более 10 человек получили ранения, среди них ребенок.

"Как я вчера говорил своим коллегам из G7, единственный способ заставить Россию прекратить войну – это усиление давления на агрессора: санкции, изоляция, привлечение к ответственности, поддержка Украины", – отметил глава МИД.

Российская атака на Одессу

В ночь на 28 марта российские войска атаковали Одессу, направив на город группы дронов-камикадзе "Шахед". Утром под удар попала портовая инфраструктура области.

В результате удара, кроме роддома, пострадали и другие медучреждения района. По данным областной прокуратуры, повреждены две пятиэтажки, десяти- и двенадцатиэтажка, 12 частных домов и 10 автомобилей. Также повреждены три учебных заведения, среди них два детсада.

По состоянию на утро было известно о 12 пострадавших. Среди раненых 9-летний мальчик, пять женщин в возрасте от 29 до 87 лет и пятеро мужчин в возрасте от 42 до 80 лет. Все госпитализированы.

В больнице скончалась 36-летняя женщина, впоследствии под завалами обнаружили тело еще одного погибшего, 34-летнего мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 27 на 28 марта Россия атаковала Украину, применив 273 воздушных средства. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 252 цели.

