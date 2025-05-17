Главарь русляндии Вова Путин решил поиграть в войнушку, мстя за Майдан с изгнанием Януковича. Никакого отношения все последующие события к спасению "русского мира" не имели. Как и любой мафии, Кремлю нужны были только деньги, а не территории и люди. Речь идет о триллионе долларов в недрах и на землях Украины. Никаких русских никто и никогда в Москве спасать не собирался.

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Теперь, осознав свою фатальную ошибку, Путин решил поиграть в миротворца. У Кремля и Путина есть только два пути: либо оккупировать любыми силами и средствами, кроме ядерного оружия, все четыре украинских региона, либо капитуляция и распад россии. У президента и руководства Украины есть тоже два пути: либо освободить оккупированные территории Украины либо согласиться с оккупацией и уйти в небытие. В политическом и военном смысле – патовая ситуация. Отдать города Запорожье и Херсон президент Украине не может по определению. Взять эти города президент россии не может по сути. Результаты, так называемых, "переговоров" в Стамбуле были предсказуемые до того, как они начались, и свелись к прогнозу погоды на завтра.

Проблема Украины в том, что ОП и лично президент Украины не слушает никого, кроме лидеров западных стран. ОП живет своей жизнью, остальная Украина своей. Президент Украины общается только с лидерами западных стран, а те в свою очередь лишь с президентом Украины, который не может сказать им ничего нового, кроме как опять попросить о помощи. Депутаты Европарламента и Бундестага, Парламентов Франции и Великобритании наивно полагают, что могут узнать от своих коллег из Верховной Рады или представителей МИД Украины что-то новое и это их заблуждение, так как те транслируют лишь то, что им говорит Офис Президента. Круг замкнулся. Ни те, ни другие не желают понять, что пока Европа не заговорит о неонацизме и неофашизме в России, ничего в этом мире не изменится. Они будут бесконечно обсуждать проблему войны и мира, пока не иссякнут силы обеих сторон, как в Столетней войне между Королевством Англии и Королевством Франции с 1337 по 1453 год.

Ни Европарламент, ни Бундестаг, ни Парламент Франции не готовы пока начать обоснованно и доказательно говорить о неонацизме в России. Депутаты ВР Украины упорно продвигают тезис, принятый в резолюции их Рады, о рашизме, отказываясь признавать, что рашизм это неофашизм в отдельно взятой стране – россии. Никакие доводы и доказательства ими не принимаются. На протяжении всех трех лет войны они неосознанно вредят своей стране.

Теперь представьте картину, если Брюссель вдруг заговорит о неофашизме в России на основании 5 доказанных и неоспоримых признаках фашизма и это дойдет до Белого дома и лично Президента Трампа? Въедливые журналисты спросят Трампа: "Вся Европа говорит о неонацизме в России, а вы хотите договариваться о мире с главой неофашистского государства? Объясните, пожалуйста". Не исключено, что Трамп задумается или даже разозлится, после чего его дальнейшие шаги непредсказуемы. Украина может получить Томагавки, а не только договор о недрах. Однако, все это пока в теории, поскольку на практике ни ОП, ни Европарламент и лидеры Европы не готовы к такому развитию событий. Они живут в своем микромире, оторванному от реальности. Может быть они когда-нибудь придут к пониманию, что война для россии это парадигма, которая "лечится" только одним способом?