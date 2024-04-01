31 марта МИД РФ в своем заявлении обвинил Украину в организации террористических актов, в частности, в атаке ИГИЛ в Красногорске. Российская Федерация требует арестовать и выдать им главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и других, по их словам, "террористов".

В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел РФ говорится, что российские следственные органы якобы обнаружили в теракте в подмосковном ТРЦ "Крокус" "украинский след". В ответе пресслужбы СБУ по поводу заявления МИД РФ отмечается, что на самом деле террористом является президент России, ведь МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск, в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Поэтому московские упрёки в адрес Украины безосновательные, лживые и кощунственные.

Об этом свидетельствуют и заявления политических руководителей США, Великобритании и Франции. Особый цинизм придает обнародование кремлёвских выводов в годовщину массовых убийств, совершённых российской армией в Буче. Президент Молдовы Майя Санду по случаю второй годовщины освобождения Бучи заявила, что именно освобождение этого города на Киевщине открыло миру российские военные преступления.

Следует напомнить, что именно Россия является нарушителем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и это не просто заявления, а вывод Международного суда ООН от 31 января 2024 года. Россия воюет с Украиной террористическими методами с 2014 года. Кроме того, так называемая группа "Вагнер", финансируемая из российского бюджета, признана террористической организацией в Великобритании. Россию официально признали террористической страной или государством-спонсором терроризма в Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Нидерландах, Польше и Словакии.

Аналогичные решения также приняты международными организациями: ПАСЕ, Парламентской ассамблеей НАТО, Европейским парламентом и ОБСЕ. Именно Путин и высокопоставленные представители российской военщины Кобылаш и Соколов объявлены в международный розыск по ордерам Международного уголовного суда.

Как раз два года назад в начале апреля 2022 Силы обороны Украины изгнали российских оккупантов из Киевщины и других северных регионов. Тогда Силы обороны одержали свою первую выдающуюся победу над захватчиком, заставив его бежать из-под Киева и с севера Украины в целом. Российское командование хвасталось, что возьмет Киев за три дня, однако агрессоры недооценили силу украинского народа и его армии. Изнурив российские войска под Киевом, Силы обороны начали операцию по окружению вражеской группировки. Именно это и заставило россиян бежать.

Победа под Киевом уберегла Украину от поражения, она сорвала планы Кремля уничтожить украинскую государственность и совершить геноцид как в Буче во всеукраинском масштабе. Именно благодаря этой победе миру открылась правда о российских военных преступлениях и массовых казнях мирных жителей в Буче, Мотыжине и других населённых пунктах Украины.

Российская пропаганда до сих пор оправдывает бегство своих войск якобы добровольным решением о "кардинальном сокращении военной активности", угрожая новым наступлением на столицу Украины. Но сегодня Киев защищён гораздо лучше, чем два года назад. Созданы мощные фортификационные укрепления, украинские войска готовы отразить любые российские попытки повторно ворваться с севера.

Тем временем, в интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия может готовиться к новому наступлению в конце мая или в июне с.г. "Намерения врага тщательно отслеживаются, а его возможности анализируются. Москве уже не удастся скрыть своих планов. Ситуация на востоке стабилизирована.

Она лучше, чем 2-3 месяца назад. Тем не менее, Россия имеет значительное преимущество в количестве вооружения, боеприпасов и личного состава. Именно это представляет угрозу новых попыток прорыва украинского фронта", – отметил глава украинского государства. Украина информирует партнеров о степени угрозы широкого российского наступления и актуальных потребностях в вооружении, военной технике и боеприпасах.

Помощь союзников и особенно США критически важна для сдерживания россиян. Отсутствие военной и финансовой помощи США вынудит украинскую армию отступать. Путин же не планирует останавливаться на захвате Украины. Российская агрессия может распространиться и на другие страны, включая государства-члены НАТО. Чтобы помешать, Россию необходимо остановить здесь, в Украине.

Однако Палата представителей Конгресса США сможет рассмотреть вопрос оказания помощи Украине только по возвращении с пасхальных каникул 9 апреля. Обещанная помощь США, предполагающая $60 млрд, критически необходима для обороны Украины от российской агрессии. Процесс принятия решения беспрецедентно затянулся. Верхняя палата Конгресса - Сенат приняла положительное решение еще 13 февраля, а дискуссии продолжаются с декабря прошлого года.

После принятия всех законопроектов, финансируемых федеральным правительством США, Конгресс больше не имеет уважительных причин затягивать процесс оказания помощи. Каждый день проволочек обходится Украине очень дорого. Погибают украинские защитники, гражданское население, Россия истребляет украинские города и сёла. Поддержка Киева и наказание агрессора за военные преступления – это то, что отвечает национальным интересам США и является предпосылкой сохранения мирового порядка, основанного на верховенстве международного права.