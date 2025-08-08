'Темп впечатляет': канадский вице-адмирал отметил внедрение инноваций в ВСУ

Украинские защитники демонстрируют невероятный темп внедрения инноваций на поле боя. Именно поэтому партнерам Украины нужно нарастить передачу Украине передовых технологий и боеприпасов, считает вице-адмирал в отставке, бывший заместитель начальника Штаба обороны Канады Марк Норман.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью Укринформу. Канадский военный подчеркнул, что "эта война меняет наше представление о вооруженных конфликтах между государствами".

"Меня поражает темп инноваций – как быстро Украина внедряет новые технологии и тактики непосредственно на поле боя. Это показывает, что большие традиционные армии уязвимы к гибким, асимметричным силам", – частности, сказал Марк Норман.

Однако он предостерег от отказа от "старых" тактик боя и вооружения.

"Следует быть осторожными с выводами. Например, некоторые говорят, что танки устарели и потеряли свою пользу из-за распространения дронов. Но это чушь! Украина эффективно применяет и то и другое. Настоящий урок – в балансе между традиционными и современными возможностями", – объяснил он.

Канадский вице-адмирал в отставке напомнил обещания его страны в сфере военной помощи – по мнению Марка Нормана, Канаде следует нарастить передачу Украине именно передовых технологий и боеприпасов.

"Сейчас Канада должна приоритетно предоставлять Украине передовые технологии, в частности дроны и киберсредства, а также боеприпасы. Канада годами говорит о наращивании производства артснарядов, но делает в этом направлении мало. Нужно исправлять ситуацию", – отметил он.

Отдельно Марк Норман отметил, что Канаде также стоит уделять больше внимания обучению украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Оттава рассматривает возможность заключения сразу ряда соглашений с Украиной о совместном производстве военной техники по примеру нескольких европейских стран. В первую очередь речь идет о производстве беспилотников, но это не исключает совместного производства других видов оружия и вооружения, ранее заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти.

Напомним, что новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль уже определился с основными задачами Минобороны до конца 2025 года. В приоритетах деятельности Минобороны на этот год – наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, цифровизация и улучшение управления оборонными ресурсами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!