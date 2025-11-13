Текущая линия фронта может стать основой для переговоров между Украиной и Россией: в G7 призвали к прекращению огня

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США) сделали заявление о мирном урегулировании войны в Украине. Дипломаты заявили, что текущая линия фронта может стать основой для переговоров между Киевом и Москвой.

Также политики призвали к скорейшему прекращению огня. Заявление глав МИД стран G7 опубликовано на сайте правительства Канады.

Мирное урегулирование войны

Министры отметили, что долгосрочное процветание, безопасность и оборона Украины была одной из ключевых тем во время встречи. Представители стран подтвердили свою неизменную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости.

"Мы подтвердили острую необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой", – говорится в заявлении.

Санкции и решительное осуждение

Также политики пообещали усилить экономическое давление против России и изучить возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России. В этом контексте страны G7 осудили предоставление России военной помощи КНДР и Ираном, а также поставку оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что является решающим фактором, способствующим российской агрессии.

Кроме того, представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США отметили, что продолжаются обсуждения широкого спектра вариантов финансирования, включая дальнейшее скоординированное использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Также министры решительно осудили недавние прямые нападения России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили поддержку энергетической безопасности Украины.

Напомним, представители страны-агрессора России заявили, что готовы к продолжению прямых переговоров с Украиной. По словам временного поверенного в делах России в Турции Алексея Иванова, стамбульская площадка остается в распоряжении Киева и Москвы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российская сторона в очередной раз пытается создать иллюзию мирных намерений, не демонстрируя никакой реальной готовности прекратить агрессию.

