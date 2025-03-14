'Тактика затягивания должна прекратиться': Макрон призвал Россию к перемирию с Украиной

Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной и не затягивать войну. Зверства россиян, равно как и их затягивающие время заявления, должны прекратиться.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В соцсети X он призвал Россию принять совместное американо-украинское предложение по прекращению огня.

По словам французского лидера, сегодня, 14 марта, он провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером. Лидеры обсудили прогресс, которого достигли Украина и США на встрече в Джидде.

"Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна быть прекращена. Зверства должны прекратиться. И тактика затягивания тоже", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции также отметил, что во вторник в Париже прошла встреча около 40 начальников генеральных штабов армий.

Макрон добавил, что завтра, 15 марта, работа по укреплению поддержки Украины и обеспечению крепкого и долговременного мира продолжится. Для этого будет организована видеоконференция, в которой, в частности, примут участие Зеленский и Стармер.

Напомним, американская делегация на встрече в Саудовской Аравии предложила украинской стороне установить перемирие с Россией на 30 дней. Украина ответила согласием.

При этом Россию не устраивает, что такое предложение не предусматривает ее требований.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде и предложил так называемую альтернативу. Она противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель президента США Дональда Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

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