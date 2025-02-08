Первая и видимая невооруженным глазом проблема – физическое и ментальное здоровье президента, о чем не раз говорили американские врачи. Физические проблемы выражаются в ожирении и дисбалансе веса, роста и возраста, что ведет к сердечно сосудистым заболеваниям. Ментальные проблемы проявляются в начальной стадии деменции, которая видна при разговоре Трампа с собеседником или интервью стоя, он все время наклоняется чуть вперед и это один из ее признаков.

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Кроме этого он порой забывает – о чем говорил минуту назад и замолкает, чтобы связать дальнейшую речь. Несмотря на неограниченные возможности использовать новейшие достижения медицины, 47-ой президент находится в зоне риска активной дееспособности.

Следующая и серьезная проблема, переходящая в страх, это ограниченный срок его президентства. Если Трамп благополучно доживет до 2028 года, то ему придется уйти. Отменить поправку Конституции, огранивающую два срока полномочий президента не представляется возможным – для этого нужна поддержка 67 сенаторов и 38 штатов страны. Абсолютно нереально при современной политической ситуации в Америке, когда на горизонте замаячил очередной импичмент, а не то, что 3-ий срок. Это значит, что Трамп имеет все шансы опять пойти под суд уже в 2029 году и с отягощающимися обстоятельствами. Сегодня он мстит тем, кто привлекал его к суду в связи с нарушением закона и расследовал все его правонарушения, самое тяжелое из которых – призывы к государственному перевороту. Это преступление не имеет срока давности и все указы Трампа будут перечеркнуты следующим президентом.

Самая большая проблема Трампа в том, что он первый президент Соединенных Штатов, который решил бросить вызов спецслужбами страны. Америка это полицейское государство, которым очень продолжительное время рулят спецслужбы. Президент там лишь большой винтик в сложном государственном механизме. Если президент Трамп действительно не понимает в чем опасность такого вызова, то тут можно лишь ему посочувствовать и выразить озабоченность по части его безопасности и даже жизни. Секьюрити сервис не способен обеспечить ему абсолютную безопасность, если в заговор вовлечены профессионалы разведки или контрразведки, имеющие опыт и средства для любой операции самого высокого уровня. Это не теория заговоров, а реалии американской жизни.

Все, кого Белый дом уволил в ЦРУ и ФБР, будут восстановлены в своих правах и вернутся к своей работе после окончания срока Дональда Трампа, которому придется выплатить им еще компенсацию за незаконное увольнение. Политические мотивы со стороны Трампа очевидны и легко доказуемы. Руководство этих спецслужб, назначенное Трампом, ничего не сможет сделать против своих подчиненных, которые продолжат работать в рамках действующего американского законодательства. Уволить всех из ЦРУ и ФБР невозможно, их некому заменить. Более того, если это произойдет, то такой шаг будет рассматриваться Конгрессом и Сенатом, да и всей страной, как действие направленное на разрушение Соединенных Штатов. Это то же самое, что ликвидировать всю армию и Пентагон.

Теперь самое интересное из сферы статистики недавних выборов. Считается, что Трамп победил с оглушительным успехом, однако это не совсем так или совсем не так. За него проголосовало 77 миллионов из 245 миллионов граждан США, имеющих право голоса. Это менее трети всех избирателей - 31%. По выборщикам он победил убедительно, но в большинстве штатов с очень маленьким перевесом. Что это значит? Если экономика и политика Америки благодаря "усилиям и энтузиазму" Трампа и Маска полетит кувырком, цены взлетят, а обещания избранного "гения" окажутся тыквой вместо кареты, то народу ничего не останется другого, как пойти и проголосовать за демократов. Тогда мы можем увидеть, как 80% штатов в мгновение ока перекрасятся в 2028 из красного цвета в синий. Сенат и Конгресс на две трети окажется в руках демократов и вот здесь начнется самое интересное как для мира, так и для Трампа.

Страх перед будущей расплатой за свои поступки и указы преследует Трампа каждый день и он старается об этом не думать, однако по мере приближения завершения своего президентского срока он будет нарастать все больше и больше. Сегодня мы имеем первые признаки того, что следующий президент будет демократ и все усилия Трампа пойдут прахом. Как заметил один из влиятельных советников в Сенате, - 90% указов Трампа это не более, чем показная деятельность, которая "уйдет в свисток". Главную задачу Трамп решил, переизбравшись президентом, он избежал тюрьмы. Сейчас у него стоит вторая задача и гораздо более сложная – отомстить всем, кто его преследовал за противоправные действия. Частично она будет достигнута, но бумеранг прилетит через 4 года обратно и на этот раз не пощадит ни самого Трампа, ни его друзей.