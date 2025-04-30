Статистика знает все. Согласно этой самой статистики рейтинг одобрения работы Трампа на посту Президента в течении 100 дней не превышает 39%. Это самый худший показатель за всю новейшую историю Соединенных Штатах. Трамп очень любит писать Указы, однако, как показывает та же статистика, 90% его Указов уходят в свисток. Они не исполняются и не могут быть исполнены, потому что противоречат либо Законам либо Конституции страны.

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Сенаторы от Республиканской партии уже начали проявлять недовольство работой Трампа и увеличивающемся риском потери доверия к партии среди тех, кто эту партию поддерживает. Торговую войну с Китаем Трамп проиграл с треском и не моргнув глазом начал говорить о необходимости снижения тарифов со 145% до возможных 10% на абсолютное большинство китайских товаров. Не потому, что он очень любит Китай, а потому что у него нет ни одного козыря (кроме своей фамилии) для сопротивления. На очереди Канада, Мексика и Евросоюз, поскольку глобализация экономики нагнула Трампа по самые "донельзя".

Остановить войну в Украине не то, что за 24 часа, но и за 24 недели у Трампа не получится в силу полного незнания процессов ни в Украине, ни в России. Его представитель Уиткофф пытается вылепить из мухи слона, не разбираясь в психологии кремлевских мафиози от слова "совсем". Все, что вкладывает ему в уши путин, он доносит Трампу и это не тот случай, когда говорят об "испорченном телефоне". Это хуже и не похоже даже на царство кривых зеркал. Республиканский сенатор Джон Нили Кеннеди сказал почти буквально: "Он (путин) думает, что мы очень боимся его ядерных угроз и делает из нашего президента дурака, водя его за нос". Сенатор лукавит. Президент Трамп слепил из себя дурака сам без помощи путина. Теперь вопрос заключается в том, - могут ли Соединенные Штаты позволить себе показать всему миру, что они слабее россии и опасаются ее угроз? Вопрос хотя и риторический, однако с глубоким смыслом и радикально противоречит главной концепции МАГА: Сделаем Америку вновь великой.

Если Президент Трамп не в состоянии заставить Россию прекратить войну, а скорее всего он не в состоянии, то что вообще может? Надо помнить результаты последних выборов, где за Трампа проголосовало лишь 32% американских избирателей, и историю страны, когда демократическая партия имела конституционное большинство, однако не стала этим злоупотреблять. В бытность Президента Линдона Джонсона (1962-64 гг.), демпартия имела в Сенате и Конгрессе 2/3 голосов и могла легко предоставить своему Президенту возможность баллотироваться на третий срок. Сегодня мы наблюдаем другую картину, но она может очень быстро измениться под давлением экономических провалов и политических неудач. "Вить веревки" из народа, привыкшего к безбедной жизни и свободе, вряд ли удастся даже такому мастеру риторики, махинаций, интриг и блефа, каким является Дональд Трамп. Война в Украине будет своего рода "лакмусовой бумажкой" для внешней политики Белого дома и уступки Кремлю могут очень дорого ему стоить.