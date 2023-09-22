Сверили часы: Порошенко обсудил с евродепутатами прогресс Украины на пути в ЕС и общие гуманитарные проекты

В киевском офисе партии "Европейская Солидарность" побывали европейские друзья Украины: депутаты Европарламента Андриус Кубилиус, Юозас Олекас и депутат Сената Бельгии Марк Демесмаке. В ходе встречи Порошенко обсудил с евродепутатами совместные гуманитарные проекты и прогресс Украины на пути в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Депутаты Европарламента с большим интересом осмотрели технику, которую волонтеры ОО "Дело Громад" вместе с Петром Порошенко изготовляют и передают военным.

Петр Порошенко показал очередную партию техники, которая уже готовится к следующей поездке на восточный фронт.

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"То, что для нас уже в определенной степени обыденность, для депутатов из Европарламента - что-то новое. От автомастерской до буржуйки, от маскировочной сетки до гиганта Фодена", - заметил пятый президент.

Европейские депутаты объясняют: приехали в Украину не только как политики, но и как волонтеры. Говорят: опыт "Дела Громад" и "Евросолидарности" впечатляет.

"Мы ищем возможность производить прачечные и душевые на колесах для общин Херсонской области. Они очень сильно пострадали после подрыва Каховской дамбы, и мы решили, что мы как литовские депутаты вместе с волонтерами из Литвы и Украины можем организовать максимально эффективную гуманитарную поддержку для этого общества. Первое, что мы планируем сделать, и сейчас идут подготовительные работы, это душ на колесах, который мы купили, кажется, в Польше, но поскольку вы здесь делаете отличную работу, производя подобные вещи, например душ и прачечную на колесах, мы видим хорошую возможность иметь синергию, чтобы предоставить жителям больше помощи", – сказал Кубилиус.

Депутат из Бельгии Марк Демесмакер добавляет: "приятно видеть, что бельгийские DAF здесь оживают, полностью отремонтированы и готовы служить украинской армии".

"Для меня большая честь представлять Литву в Украине – Украине, которая для нас является не только одним из важнейших партнеров, но и лучшим, ближайшим другом. Литва была, есть и всегда будет с вами в вашей – что значит и в нашей борьбе против этих проклятых рашистов. В Литве это понимают и поддерживают все – как руководители, политики нашего государства, так и обычные люди. поэтому мы с вами вместе к победе", – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Андриус Кубилиус, Юозас Олекас и Марк Демесмакер — наши неизменные друзья, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. И сегодня в нашем офисе мы обсуждали возможности для реализации волонтерской поддержки и пострадавших от войны социально-гуманитарной помощи регионам Украины", – рассказал Порошенко.

Он также сообщил: во время встречи "сверили часы" по поводу положительных выводов Еврокомиссии по поводу прогресса Украины в выполнении определенных критериев и решения Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре 2023 года.

"Искренне благодарен нашим европейским друзьям за поддержку. Для победы нам нужно единство всего демократического мира", – резюмировал Порошенко.