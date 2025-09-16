'Существуют международные обычаи': в Румынии ответили, готовы ли сбивать российские дроны над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной. В то же время, по его словам, в зависимости от развития событий решение может быть пересмотрено.

Такое заявление политик озвучил в эфире телеканала Antena 3 во вторник, 16 сентября.

"Это означает вступать в конфликт"

По его словам, в Румынии проведены предварительные обсуждения с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и специалистами по внешней политике.

"Сейчас – скорее нет. Но, в зависимости от развития событий, мы можем пересмотреть свое решение. (...) Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым толкованиям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт", – заявил Никушор Дан.

Позиция Румыния отличается от позиции Польши, министр иностранных дел которой Радослав Сикорский призвал НАТО рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной после того, как дроны РФ вторглись в польское небо.

Целью создания такой зоны стала бы защита территории и населения Альянса от российских БПЛА, что также было давним желанием Киева, пишут румынские СМИ.

Угрозы Москвы

Накануне бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва будет рассматривать создание бесполетной зоны над Украиной со стороны НАТО как объявление войны.

По оценке Института изучения войны, Кремль усиливает агрессивную риторику, сочетая ее с эскалацией вторжения российских дронов в Польшу. РФ имеет целью помешать Западу принять меры для защиты себя и Украины.

Идею создания бесполетной зоны над Украиной, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, обсуждали союзники по НАТО во времена администрации Джо Байдена в 2022 году.

Однако его отклонили из-за опасений, что прямое столкновение с российскими истребителями может привести к расширению войны.

Текущее предложение Сикорского, вероятно, ограничивается борьбой с российскими БПЛА, приближающимися к границе Украины с государствами НАТО, пишет румынское издание Digi24.

Сикорский уже не впервые выступает за сбивание российских беспилотников над Украиной, которые угрожают странам НАТО.

Он также считает, что страны Запада должны учитывать тот факт, что украинцы будут обучать их воевать против России, а не наоборот.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия по "готовности к войне". Он также заявил, что больше не будет "подобных атак на территорию НАТО", пообещав, что Альянс "будет еще лучше подготовлен".

