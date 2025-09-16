Кремль усиливает свою риторику, угрожая государствам НАТО: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Кремль усиливает агрессивную риторику, сочетая ее с эскалацией вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. Подобные заявления накануне прозвучали из уст председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и пресс-секретаря диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны. В частности, 15 сентября Медведев заявил, что бесполетная зона над Украиной, которая позволит самолетам НАТО сбивать российские беспилотники, будет означать прямую войну между Россией и Альянсом.

Он также пригрозил преследовать страны ЕС, которые предоставляют Украине кредиты под гарантию замороженных российских активов, в международных и национальных судах, добавив, что в отдельных случаях Москва может действовать и без судебных процедур – фактически намекнув на возможность силовых действий против этих государств.

Песков в тот же день заявил, что "НАТО воюет с Россией" и "де-факто участвует" в войне, поддерживая Украину. Он, как и Медведев, осудил попытки ЕС арестовать замороженные активы РФ, подчеркнув, что такие действия "не останутся без ответа".

"Ссылки Пескова и Медведева на возможную войну между Россией и НАТО имеют целью помешать НАТО и европейским государствам принять меры для защиты себя и Украины от агрессивного и угрожающего поведения России, например вторжение беспилотников в Польшу 9-10 сентября", – отметили аналитики.

Россия угрожает Сербии и странам НАТО

Заявления Пескова и Медведева прозвучали параллельно с новыми российскими угрозами в адрес Сербии и Норвегии, которая входит в НАТО. Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов обвинил местные власти в якобы посягательствах на "российские" поселения на территории суверенной Норвегии.

В то же время Служба внешней разведки России (СВР) распространила утверждение, что европейские чиновники якобы готовят "сербский Майдан", схожий с событиями Евромайдана 2014 года в Украине.

"Кремлевские чиновники регулярно используют нарративы, отражающие те, которые Россия использовала для попытки оправдать свое вторжение в Украину, включая российские территориальные претензии в Украине и ложные заявления об изображении Евромайдана 2014 года как "переворота", чтобы угрожать другим соседним государствам, включая членов НАТО", – говорится в статье.

Подобную эскалационную риторику Москва уже применяла в последние недели и против еще одного члена Альянса – Финляндии.

Напомним, Дмитрий Медведев истерично отреагировал на заявления о возможности создания "бесполетной зоны над Украиной" и сбивания дронов РФ силами стран НАТО. В ответ он бросился с угрозами в сторону Альянса и назвал инициативу "Восточный страж" остатками "коалиции желающих".

Как сообщал OBOZ.UА, аналитики из Института изучения войны отметили, что в ходе совместных военных учений "Запад-2025" российские и белорусские военнослужащие отработали навыки боя в море и в воздухе, включая применение ракет для "поражения вражеских целей". Прошлые такие учения РФ использовала для подготовки полномасштабного вторжения в Украину.

