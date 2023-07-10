Сунак: законное место Украины – в НАТО

На встрече между британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом в понедельник обсуждались различные вопросы, включая возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе. Тогда Сунак заявил, что он поддерживает членство Украины в НАТО.

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Об этом журналистам сообщил представитель Сунака, пишет на The Guardian. В Британии пообещали начать работу над этим вопросом.

Один из представителей премьера Великобритании высказал мнение, что вступление Украины в Альянс во время текущей войны с Россией было бы неуместным. Однако сам Риши Сунак считает, что "законное место" Украины – в рамках НАТО.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к Альянсу", – добавил спикер.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Вашингтоне объяснили, что может включать "израильская модель" гарантий безопасности для Украины.

– Президент США Джо Байден заявлял, что Украина пока что не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы война, развязанная Россией, закончилась. В то же время он заверил, что Штаты будут продолжать помогать Украине, как они делают это для Израиля.

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