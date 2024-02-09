Суд оставил Дубинского под стражей еще на два месяца

Парламентарию Александру Дубинскому снова продлили срок содержания под стражей без возможности внесения залога. Политик должен находится в СИЗО до 8 апреля 2024 года.

Решение было вынесено в пятницу, 9 февраля, Печерским районным судом Киева. Отметим, что действие меры пресечения увеличили на 60 дней.

"Ходатайство удовлетворить и продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 апреля 2024 года", – постановил судья.

Адвокат нардепа Руслан Гладкий заявил в комментарии изданию "Суспільне", что не согласен с таким решением и будет подавать апелляцию. Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения.

Напомним: согласно заявлениям Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, Дубинский под позывным "Буратино" якобы участвовал в организации, которая расшатывала общественно-политическую ситуацию в стране и дискредитировала государство в мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

– Суд в рамках расследования по делу об отмывании денег и уклонении от налогов наложил арест на имущество нардепа, на активы его матери и бывшей жены.

– В январе в ГБР сообщили, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога, которое он совершил, чтобы иметь возможность уехать за границу.

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