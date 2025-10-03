Стоимость может достигать миллиардов долларов: в WSJ раскрыли детали планов Украины и США по соглашению о дронах

На этой неделе в Вашингтоне находится украинская делегация, которая работает над историческим соглашением с администрацией Дональда Трампа. План предусматривает, что Киев поделится с США проверенными в боевых условиях технологиями беспилотников в обмен на роялти или другие формы компенсации.

Видео дня

Ожидаемая сделка, которую поддерживают президент Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, может стать важной вехой в отношениях в сфере безопасности между Вашингтоном и Киевом. Более того, оно имеет огромный коммерческий и политический потенциал, пишет The Wall Street Journal.

Что известно

В течение многих лет украинские военные получали американское оружие, в последнее время – по схеме, по которой администрация Трампа продавала вооружение европейским странам, а те безвозмездно передавали его Киеву. В рамках нового соглашения Украина будет использовать свой опыт производства и применения беспилотников в войне против российских сил.

Группа украинских специалистов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым во вторник начала в Вашингтоне многодневные переговоры с представителями Пентагона и Государственного департамента.

Представитель правительства США предупредил, что завершение детализированной сделки, стоимость которой может достигать миллиардов долларов, вероятно, займет месяцы. Хотя американские компании производят сложные беспилотники, украинская отрасль опередила Запад в массовом производстве дешевых БПЛА, которые доказали свою эффективность в бою.

"Это просто реальность, что нам нужны украинские технологии беспилотников в США", – сказал Уильям Макналти, партнер американского венчурного фонда UA1, который инвестировал в ряд украинских оборонных компаний.

Потенциальная сделка имеет также политическое значение. Киев стремится укрепить связи с Трампом, чья позиция по Украине иногда была непостоянной. По данным источников, Трамп все больше разочарован усилением атак России на Украину, и это открыло путь к более тесному сотрудничеству между США и Украиной.

Зеленский заявил, что соглашение о дронах – часть большего пакета, который должен включать отдельную часть, в рамках которой Украина надеется закупить у США вооружения на десятки миллиардов долларов. Украина ожидает, что пакет будет включать также ракеты большой дальности для расширения ее ударных возможностей против России.

Для американской промышленности соглашение будет означать доступ к украинским инновациям – новых технологий, тактики и оперативных решений, которые были быстро апробированы на поле боя. Война в Украине изменила подходы к ведению боевых действий, поэтому европейские правительства, инвесторы и компании уже стремятся использовать украинские наработки в области беспилотников.

По словам представителя США, соглашение направлено на то, чтобы американские войска могли воспользоваться конкурентным преимуществом Украины в области БПЛА, а Киев – получить средства для закупки современного американского оружия.

Среди желаемых образцов упоминаются противоракетные системы Patriot, пусковые установки HIMARS для ракет GMLRS, тактические комплексы ATACMS и многоцелевые истребители ВВС США.

Применение Украиной ATACMS для ударов по целям на территории России ранее находилось под проверкой Пентагона; со времени прихода Трампа ни одна из таких систем не была применена против целей в России. Зато представители администрации сообщают, что сейчас рассматривают запросы Украины на американское оружие большой дальности и уже разрешили предоставление разведданных для дальних ударов Киева по энергетической инфраструктуре в РФ, которые в основном осуществлялись дронами.

Источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что США и Украина изучают несколько механизмов передачи украинских технологий в Америку. Варианты включают: лицензионные соглашения, по которым украинские компании предоставляют технологии и прототипы в обмен на роялти; создание дочерних предприятий украинских производителей в США для локального производства; или прямые закупки беспилотников в Украине для американских военных.

Любое соглашение должно облегчить доступ к разработкам частных украинских компаний: по данным Украинского совета оружейников, в Украине насчитывается более 300 компаний, производящих беспилотники. Однако существуют и технические и юридические вызовы. Широкое использование китайских комплектующих во многих украинских дронах – одна из главных проблем: американские покупатели не могут использовать компоненты из Китая из-за требований по надежным цепочкам поставок и безопасности.

В то же время украинская индустрия БПЛА демонстрирует впечатляющие масштабы: в прошлом году страна произвела более двух миллионов беспилотников. Украина может выпускать дроны по цене, составляющей лишь 20-30% стоимости западных производителей, отмечают эксперты – именно этот опыт массового производства недорогих ударных БПЛА считают наиболее ценным для Запада.

Реализация сделки также подкрепит годы тайной поддержки украинской индустрии со стороны Вашингтона. После провала контрнаступления 2023 года американские аналитики пришли к выводу, что развитие БПЛА малой и большой дальности значительно усилит обороноспособность Украины; администрация Байдена даже выделила 1,5 млрд долл. на поддержку украинских программ по дронам и ракетам, включая поставку ключевых компонентов.

Параллельно Европа уже заключает собственные соглашения. В сентябре Великобритания и Киев договорились об обмене технологиями и производстве украинских дронов в Великобритании, готовя массовое производство систем, в частности платформы Octopus для перехвата дронов.

Дания в этом году подписала соглашение о помощи украинским оборонным предприятиям в производстве БПЛА и другого оружия на своей территории. Европейские компании и инвесторы также инвестируют в украинские стартапы: немецкий Quantum Systems приобрел 10% акций украинской Frontline, которая ищет площадку в ЕС для расширения производства.

Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей по такому вооружению пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты Tomahawk. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

Американский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что крылатые ракеты Tomahawk способны наносить чрезвычайно точные удары и могут изменить правила игры в Украине. Боеприпас весом около 450 кг может разрушить часть большого здания, полностью уничтожить меньшее сооружение или отдельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-террориста России пытается превентивно удержать Соединенные Штаты от поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Кремлевские чиновники пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, заявляя, что ракеты Tomahawk не изменят динамику поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!