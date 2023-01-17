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Медведчук написал в “Известиях" статью. Гы… Наверное, этот известинский выпуск по такому случаю специально выпустили с буквами и не в рулоне. Но откуда Путину знать, что “Известия" уже никто не читает? Он живет в том времени, когда там блистал Аджубей, а позже - Бовин с Овчинниковым. Поэтому эту статью и напечатали в “Известиях". Ведь совершенно очевидно, что она написана для одного читателя - Путина. Как, впрочем, и большинство всех медийных помоев, которые высирает российский агитпроп.

Медведчук, подобно Шуре Балаганову, который бойко пересказал содержание популярной брошюры “Восстание на Очакове", тоже бодро изложил нам известную путинскую схему: Россия честно стремилась к интеграции с Западом, поверила ему, а он, коварный приблизил НАТО к ее границам, настроил Украину против России и т.д.

Нет нужды детально анализировать эту статью. Она полна внутренних противоречий и саморазоблачений. К тому же использует уже давно разоблаченные фальсификации (типа фейковой цитаты Клинтона). Но некоторые тезисы все-таки стоит прокомментировать. Прежде всего про то, как Россия искренне стремилась к дружбе и интеграции с Западом.

Итак, начнем. В январе 1993 года, в Москве, Ельцин и Клинтон подписали договор об ограничении стратегических вооружений. Этот договор предполагал ликвидацию всех (!) ракет с разделяющимися головными частями и замена их на моноблочные.

Этот договор радикально снижал вероятность и разрушительную силу первого ядерного удара. Американцы этот договор ратифицировали и выполнили, а Россия - не ратифицировала и, соответственно, не выполнила. До сих пор. Вот такая понимаешь, загогулина… Как вы думаете, это повысило доверие к России? Захотелось после этого Западу поверить в ее миролюбие?

Я пишу сейчас не о каком-то там брежневско-андроповском СССР. Я пишу о ельцинско-путинской России. Той самой, демократической, доброй, мирной… Россия одной рукой просила гуманитарную помощь у Америки (ножки Буша), а другой - отказывалась разоружаться. Даже одновременно и пропорционально с США.

Клянчила кредиты - и тратила их на содержание ядерной триады! Рассказывала, что ее душит экономический кризис - и спускала на воду подводные лодки и ракетные крейсера. Как тебе такое, Илон Маск?

Почему нам никто не доверяет? Ой какой плохой Запад! И что это все наши соседи ломанулись в НАТО? Почему они не верят в нашу искренность?

(Я знаю о чем я пишу, я работал в том правительстве и собственными глазами видел эти подлодки в Северодвинске и крейсера на стапелях Балтийского Завода).

Дальше. Россия валялась в ногах и просила Клинтона надавить на МВФ, чтобы тот дал кредиты. Клинтон давил и МВФ давал. А Россия тратила эти деньги на войну в Чечне. Вырезала стариков и женщин в Самашках, бомбила фугасами Грозный, пытала людей в Деканозово.

Это не какой-то ленинско-сталинский СССР с его Гулагом и операцией “Чечевица". Это та самая добрая и мирная Россия, о которой так трогательно нам рассказывает Медведчук. По его мысли все это должно было лишь повысить доверие Запада и доказать искренность России.

Дальше. Всем известно, что и ЕС и НАТО и вообще - т.н. “расширенный" Запад (то есть с Японией, Австралией, Южной Кореей и т.д.) это альянс демократий. Туда, в этот альянс, невозможно попасть стране с авторитарным правлением. Что нам рассказывает Медведчук? Что Россия шла по пути демократизации? Когда? Когда расстреливала парламент в 1993 году? Или когда принимала конституцию под одного человека - Ельцина?

Или может быть отмена выборов губернаторов, после Беслана, многократные изменения конституции Путиным, фактически ликвидация выборов на всех уровнях - это искреннее стремление интегрироваться с Западом? Наконец политические убийства: Литвиненко, Политковская, Немцов… Список можно продолжить до бесконечности. Это следует считать очевидными признаками демократизации?

Как Медведчук прокомментирует отказ ратифицировать международную конвенцию по борьбе с коррупцией? Это признак чего? Как расценивать демонстративное отсутствие борьбы с международным наркотрафиком и даже участие в глобальной наркоторговле на государственном уровне? А нелегальная торговля оружием, которую ведут российские спецслужбы? Она тоже - признак искреннего стремления войти в альянс демократий?

А отравление Скрипалей и Навального “Новичком"? А многократное нарушение подписанной самим же Путиным конвенции о запрещении химического оружия? Ну же, Медведчук, дай всему этому оценку!

Россия говорит о необходимости борьбы с терроризмом. А сама дружит с талибами и ХАМАСом. Россия резко выступает против сепаратизма, а сама финансирует и поддерживает сепаратистов в Молдове, Украине и Грузии. Хотелось бы и тут услышать про то, как это укрепляет доверие к России западного сообщества.

Россия рассказывает, что хочет интеграции, и при этом резко повышает разведывательную активность за Западе. Подкупает политиков, бизнесменов, крадет военные секреты, занимается промышленным шпионажем. А Путин улыбается и гордо рассказывает про “цап-царап". И что? Запад должен раздвинуть булки и порадоваться тому, как Путин его “интегрирует"?

Заметьте, я намеренно не говорю про всю украинскую авантюру с начала 2014 года. Это вообще отдельная песня. Крым, ДНР-ЛНР, “зеленые человечки", “ихтамнеты" и т.д. И не надо гнать эту старую шнягу про Косово. Косово никто не аннексировал. И не объявлял своей территорией. В отличие от Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Так что, Медведчук, ты зря писал все свои буквы. Лучше бы ты оставил эту бумагу девственно чистой и подтерся бы ею без боязни запачкать свою задницу. Все равно на большее эта газетенка не годится.

Впрочем, у меня после этой статьи возникает подозрение, что Путин теперь у Медведчука “кум" несколько в другом смысле. И у меня есть некоторые сомнения в том, насколько Медведчук свободен в своих действиях..

Короче, Медведчук! Нет ни тебе, ни твоему куму веры. Не хотел и не хочет Кремль никакой демократизации и интеграции. Он хочет наеб@ть Запад. Залезть под кожу и там отложить свои личинки. Но не на тех напали. Запад долго терпел ваши художества. Вы думали, что вы самые хитрые. Но настал час расплаты. И вы ответите за все то горе, которые вы причинили людям.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!