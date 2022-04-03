США в январе передали Украине разведданные о планах наступления РФ на Киев – WSJ

Высшее руководство Украины знало о намерениях России вторгнуться в Киев с января 2022 года, то есть за месяц до начала военной кампании. Угрожающий анонс сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс во время визита в украинскую столицу.

Как сообщает The Wall Street Journal, за несколько месяцев до этого Бёрнс лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по защищенному кремлевскому телефону. Последний находился на сочинском курорте и вокруг него было всего несколько доверенных лиц.

Тогда российский лидер непринужденно выразил свои претензии к коллективному Западу, который, по его мнению, в течение многих лет игнорировал интересы России в области безопасности. Путин также не пытался опровергнуть обвинения Бёрнса в намерениях вторгнуться в Украину, напротив, в беседе он несколько раз подчеркнул, что она – не настоящее государство.

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Руководитель ЦРУ всерьез воспринял агрессивную позицию России и немедленно доложил об этом разговоре президенту США Джо Байдену.

"В то время как европейские страны сильно зависят от российских энергоресурсов, российские вооруженные силы модернизированы, в Германии происходит смена правительств, а США все больше внимания уделяют растущему Китаю, Путин показывал все признаки того, что рассматривает эту зиму как лучшую возможность вернуть Украину под свой контроль", – передает западное издание слова Бёрнса в Вашингтоне.

Белый Дом в течение трех месяцев предпринимал все попытки предотвратить вооруженное вторжение и пытался сплотить с этой же целью партнеров из Европы. США, как указали журналисты, действовали сразу на "два фронта": пытались переубедить Кремль в милитаристских амбициях на Киев и вооружали Украину, чтобы увеличить затраты России при вероятном вторжении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что США отказались от импорта российских газа и нефти. Чтобы снизить экономическое давление на американцев, Джо Байден распорядился выделять по миллиону баррелей нефти каждые сутки из резервов страны.

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