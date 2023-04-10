Со ссылкой на CNN сообщают, что Соединённые Штаты шпионили за Президентом Зеленским. Скажу откровенно: Ну и что? Что здесь нового? Даже больше: ЧТО ЗДЕСЬ ПЛОХОГО?

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Один израильский офицер как-то заявил, что его вовсе не оскорбляет, когда Израиль называют сателлитом США. Он говорит, что да, сателлит, и ничего плохого в этом нет. Плохо — это когда в Израиле бытовые проблемы или, что значительно серьёзнее, проблемы с безопасностью, а вот то, что он — сателлит Америки, это нормально. Позиция, конечно, неожиданная, но лишь своей честностью.

Так вот, о слежке американцев за нашим Президентом. Это кого-то удивляет??? Если они слышат каждое слово в Кремле, было бы крайне странным, если бы они не слышали каждое слово на Банковой. Даже, я бы сказал, неуважительным: все им интересны, а Украина — нет? Так что всё нормально.

Более того: это очень даже неплохо. Этот мягкий, но внимательный контроль покруче и поэффективнее всех наших антикоррупционных органов, вместе взятых, от НАБУ до шмабу. Или кто-то считает, что вливающие в нас и в нашу Победу миллиарды долларов американцы не должны следить за порядком в нашей стране, включая, естественно, порядок в самом верху? Да Украине бы самой надо круглосуточные диктофонные записи из всех важных и не очень важных кабинетов/квартир/дач всех важных людей ежедневно аккуратно сдавать в американское посольство — вдруг там за чем-то случайно не уследят.

Контроль США за Украиной — лучшая гарантия порядка в Украине и её процветания.

P. S. Облегчу работу нашим американским друзьям. Упомянутый израильский офицер — Григорий Тамар, капитан запаса, врач-диагностик, писатель, 1972 г.р.