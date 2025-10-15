США ожидают от союзников приобретения и передачи Украине "еще большего количества" американского оружия, – Гегсет

США ожидают, что союзники по НАТО приобретут и передадут Украине еще больше американского оружия в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Цель инициативы – предоставить Украине большую огневую мощь.

Об этом заявил министр обороны Пит Гегсет перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 15 октября, выступая рядом с генеральным секретарем НАТО. Он подчеркнул, что расширение участия союзников в PURL станет мощным сигналом для всего мира.

По словам Гегсета, закупки будут осуществляться в рамках инициативы PURL с целью предоставления Украине большей "огневой мощи".

Расширение инициативы PURL – невероятный сигнал единства

Гегсет назвал увеличение количества стран-участниц инициативы мощным сигналом единства для всего мира. "Еще больше обязательств, объявленных прямо сегодня в рамках инициативы PURL, может стать невероятным сигналом для мира о нашей преданности [общему делу]", – сказал министр обороны США.

Американский чиновник подчеркнул, что ценит решение каждой страны из тех, которые 15 октября продемонстрировали готовность внести свой вклад в PURL

"Союзники часто отмечают, что безопасность Украины – это синоним безопасности Европы. Поэтому сейчас самое время всем странам НАТО превратить слова в действия: в виде инвестиций в PURL. Никаких "свободных пассажиров" за этим столом быть не может", – заявил Гегсет.

По его словам, союзники НАТО уже предоставили Украине "более 2 млрд долларов в рамках инициативы НАТО PURL по предоставлению помощи в сфере безопасности, начатой в августе".

Что предусматривает программа PURL

Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, то есть перечень приоритетных требований для Украины) было заключено между США и НАТО 14 июля 2025 года. Его суть заключается в отправке американского оружия для Сил обороны Украины за счет европейских стран-членов Североатлантического альянса.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что участие в финансировании PURL в то время принимали 11 стран. Среди них Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Люксембург.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 13 октября анонсировал, что к инициативе присоединятся еще семь участников.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил, что его страна примет участие в проекте НАТО – PURL, присоединившись к закупкам оружия для Украины.

На днях к программе PURL присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны не раскрывают конкретную сумму.

