В Кремле подтвердили переговоры Путина и Уиткоффа и заявили об 'осторожном оптимизме' относительно урегулирования войны в Украине

В России заявили, что наведавшийся 13 марта в Москву спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф разговаривал лично с Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Кремле повторили за Вашингтоном слова об "ограниченном оптимизме" по вопросу урегулирования войны.

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Об этом пишут российские паблики, цитируя спикера диктатора Дмитрия Пескова. Тот заявил, что Путин передал через американского спецпосланника "информацию и дополнительные сигналы для Трампа".

"По вопросу урегулирования в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм", – высказался он.

Пресс-секретарь кремлевского главаря утверждает, что в ходе общения с Уиткоффом Россия получила от США "дополнительную информацию по Украине".

По его словам, Путин "поддерживает позицию Трампа" по урегулированию войны, но при этом озвучил "вопросы, на которые нужно совместно найти ответ".

Также Песков заявил, мол, и Россия, и США понимают необходимость личного разговора Путина и Трампа, но точное время такого разговора пока не согласовано.

Вдобавок ко всему спикер диктатора рассказал, как сильно РФ ждет зарубежных инвесторов, открывая для них отечественный рынок.

Напомним: утром 14 марта советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя визит Уиткоффа в Москву, тоже заявил о том, что США испытывают "осторожный оптимизм". Детали разговоров спецпредставителя с кремлевскими чиновниками он не рассказал, но подчеркнул, что решение о следующих шагах должен принять Трамп.

До этого российский диктатор Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил так называемое альтернативное предложение. Аналитики объяснили, как оно противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ заявили, что президент США Дональд Трамп отстранил Кита Келлога от переговоров по урегулированию войны в Украине. По данным журналистов, это произошло по требованию России из-за "слишком проукраинской позиции" американского чиновника.

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