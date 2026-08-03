"США хотят видеть поражение России": какое условие тормозит принятие санкций против России в Сенате

Возражения Демократической партии США против предоставления президенту Дональду Трампу более широких полномочий в отношении тарифов замедляют рассмотрение в Сенате законопроекта Грэма-Блюменталя об антироссийских санкциях. Таким образом, они препятствуют потенциально единогласному голосованию в поддержку Украины.

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Об этом пишет газета The Washington Post. Противодействие положениям законопроекта, которые уполномочивают президента вводить высокие тарифы на крупнейшие закупки российской нефти и газа, тормозит принятие документа.

Что происходит

Сенаторы Рэнд Пол и Рональд Вайден объединились для внесения поправки в законопроект, чтобы скорректировать положения, направленные против покупателей российского газа.

"Мы не должны доверять Трампу больше свободы действий в отношении установления тарифов, потому что он так сильно злоупотреблял ими ранее", – сказал Вайден.

Ведущие демократы в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и по средствам и ресурсам, которые обладают юрисдикцией в отношении санкций и тарифов, выступают против законопроекта Сената.

"Это не столько законопроект о санкциях, сколько предоставление президенту Трампу огромных полномочий по введению дополнительных тарифов, в частности против наших европейских союзников, что нанесет ущерб американским семьям", – сказал член Палаты представителей Грегори Микс и добавил, что такой компромисс можно было бы разработать на основе Закона о поддержке Украины, который Палата представителей приняла в июне.

Демократы, поддерживающие законопроект Сената, заявляют, что понимают опасения своих коллег, но не считают это достаточным основанием для того, чтобы противостоять основным усилиям.

"Я обеспокоен расширением тарифных полномочий Трампа, но когда речь идет о защите Украины, я не готов сделать идеал врагом добра", – сказал сенатор-демократ Кристофер Мерфи.

Сенатор Марк Келли заявил, что разделяет озабоченность своих коллег, но не будет поддерживать отмену положений о тарифах. А лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп совершит стратегическую ошибку, если не будет следовать положениям законопроекта.

"Если Трамп попытается злоупотребить этими инструментами и продолжит подлизываться к Путину, он лишь ослабит себя и нашу страну. Я твердо заявляю, что США хотят видеть поражение России, а Украину – победительницей в этой войне", — заявил он.

В то же время Вайден также добавил, что Трампу нельзя доверять "тарифные полномочия", которые он мог бы использовать для продолжения атак на торговых партнеров США и повышения цен на импортные товары, в которых нуждаются американцы.

"Практически все в Сенате, включая меня, поддерживают антироссийские санкции. Однако этот тарифный вопрос подрывает все, что происходит во внутренней сфере деятельности Палаты представителей", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 июля, сенаторы США достигли двухпартийной договоренности по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана. Документ окончательно вступит в силу не раньше сентября из-за летнего перерыва в работе Палаты представителей.

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