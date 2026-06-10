Сроки службы и финансирование: 'Евросолидарность' призвала Раду выполнить обещания перед военными

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина во время заявления в парламенте напомнила власти об обещании перед воинами и урегулировать вопрос сроков службы.

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Фракция "Европейская Солидарность" также возмущена изъятием из бюджета Минобороны 40 млрд грн на резервный фонд, который в ручном режиме тратится на популистские программы. Как известно, более четырех лет денежное обеспечение военных не увеличивается, в отличие от зарплат чиновников и силовиков.

"Коллеги, посмотрите на это фото. На нем Александр Москалюк, военнослужащий, который с первого дня полномасштабного вторжения пошел защищать Украинское государство. Пехотинец, а это означает самые тяжелые точки и тяжелые бои. Он сейчас работает в медэвакуации. Он награжден "Золотым крестом". Это высшая награда для пехоты и сержантов за героизм на поле боя и за мужество в эвакуации раненых", – отметила депутат.

"На днях он вышел на Майдан Независимости, закованный в кандалы и босиком, требуя, чтобы власть, Верховная Рада наконец обратили внимание на вопрос сроков службы для военнослужащих. Он констатирует, что они не рабы Украинского государства, какими их считает власть, а они те, кто защищает государство. И они должны знать, что государство не только мобилизует и требует от них выполнения своих работы, но они имеют право на восстановление, имеют право быть со своей семьей, видеть, как растут их дети, и имеют право на ротацию", – подчеркнула Федина.

"Он просил принести эти кандалы в Верховную Раду, но я думаю, что это задело бы ранимые души отдельных лиц, которые боятся даже думать о решении вопросов военнослужащих. Так же, как вы все дружно замалчиваете кражу сорока миллиардов в армии, и следующий законопроект вы будете послушно давить зеленые кнопки за эту кражу", – отметила София Федина.

"Но вопрос сроков службы это вопрос выживания Украинского государства. Не могут нормально защищать Украинское государство те, которые четвертый год безвыездно на передовых позициях. Это истощение моральное и физическое, это неспособность уже адекватно реагировать на те или иные угрозы", – объясняет Федина.

"Мы должны защищать наших военных и выражать свое уважение, обеспечивая их права. Мы еще три года назад подавали законопроекты о сроках службы. В марте 23-го подал Алексей Гончаренко. В апреле 24-го мы подали как фракция "Европейской Солидарности". Министерство обороны и правительство обещали давно подать эти законопроекты. Но что мы имеем? Наши не выносятся, а власть подает ноль. Это так вы уважаете военных? Наконец давайте действительно защищать", – призвала София Федина.

Ранее лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко заявил, что сейчас есть окно возможностей для прекращения войны. Главным фактором давления на путина являются Вооруженные Силы Украины, поэтому все ресурсы должны идти на Силы обороны, настаивает Порошенко. Свой план мира он представил во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза.