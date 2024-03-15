Спикер Джонсон ожидает принятия пакета помощи Украине голосами демократов – Politico

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что голосами демократов будет принят законопроект о помощи Украине. Он предположил, что ее могут отделить от законопроекта по Израилю.

В интервью Politico политик рассказал, что надеется на использование процедуры "календаря приостановки" для преодоления противодействия со стороны Республиканской партии. До сих пор в должности спикера он применял этот подход, принимая много противоречивых законов.

"Я думаю, что это отдельный законопроект, и я подозреваю, что его нужно будет приостановить", – сказал Джонсон об иностранной помощи.

Спикер пояснил, что разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта "находится на стадии рассмотрения".

Издание называет указанные замечания спикера наиболее четкими из всех, сделанных им до сих пор относительно своих планов по десяткам миллиардов долларов иностранной помощи, которые рассматривались в Конгрессе в течение многих недель. Отмечается, что это самый четкий шаг Джонсона по взятию на себя обязательства провести голосование по помощи Украине. Хотя в то же время его партия не заинтересована в каком-либо новом финансировании усилий Киева в борьбе с Россией.

Кроме того, Джонсон публично заявил, что Палата представителей обратится к иностранной помощи после того, как правительственный план финансирования, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение обеих палат Конгресса на следующей неделе, а 22 марта наступит крайний срок частичного шатдауна.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 марта демократы Палаты представителей начали собирать подписи, чтобы попытаться начать голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера-республиканца Майка Джонсона. Соответствующую петицию представил конгрессмен Джим Макговерн.

– Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине. Однако он отметил, что Палата готовит свой собственный проект, который будет существенно отличаться от пакетного проекта, утвержденного Сенатом в прошлом месяце.

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