Казус Дюранти

Сегодня ночью американский журналист Такер Карлсон выложит записанное в Москве интервью с Путиным.

В то же время в Сенате будет рассматриваться вопрос украинской поддержки.

Совпадение? Не думаю…

Далее текст на языке оригинала

За цю "спецоперацію" Росія мала б нагородити Карлсона (якщо ще цього не зробила). Інтервʼю, адресоване американцям, здатне дійсно вплинути як на внутрішньополітичні розклади у США, так і на сприйняття "нового бачення Росії". А воно у нас відомо яке. З Мюнхенської конференціі безпеки - 10 лютого 2007-го, де Путін закликав повернутися до умов Варшавського договору.

Поява Карлсона у Москві - це великий подарунок Путіну за місяць до так званих "виборів президента". Це - трибуна на багатомільйонну аудиторію Штатів, здатна внести сумʼяття в уми пересічних громадян, які ще не знають, що кожне слово очільника Кремля - маніпуляція і брехня. Але ж як хочеться в ці "солодощі" вірити…

Штати вже мали справу зі схожим персонажем, який був оспівувачем величі Радянського Союзу. Ним був американський репортер New York Times Уолтер Дюранті. За серію репортажів про чудеса індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі він навіть отримав Пулітцерівську премію (досі, до речі, її присудження не скасовано). Дюранті теж брав інтервʼю у Сталіна, наполегливо заперечував факт Голодомору, а появу концентраційних таборів у Сибіру пояснював шансом для вʼязнів, щоб переродитись і влитися в радянський народ.

Щось подібне буде і у Карлсона. Немає жодного сумніву.

Цікаво, якою буде на це реакція Білого Дому?