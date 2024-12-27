В своём рождественском обращении будущий президент США в очередной раз назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Канады" и заявил, что налоги для жителей страны слишком высоки.

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"Но если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги будут снижены более чем на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном отношении, как ни одна другая страна во всем мире", — написал политик.

Также Трамп поздравил в том числе и "прекрасных солдат Китая, которые с любовью, но вне закона управляют Панамским каналом". Новоизбранный президент вспомнил, что Америка потеряла 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад.

Обратился и Трамп к жителям Гренландии, "которая нужна США для национальной безопасности".

"Народ, который хочет, чтобы США были там — и мы будем!", — написал Трамп.

Думаю, это первое в истории человечества подобное рождественское поздравление (как и первое многоплановое территориальное требование в подобной форме) на таком уровне.

При этом, безусловно, ни Канаде, ни — особенно — Дании/Гренландии вовсе не до шуток. Хотя, к примеру, в Украине эмоции в случае требования стать частью Соединённых Штатов были бы немного другие. (Об этом, кстати, и не только было в моём собственном новом видео, где я, правда, даже вместо Брандта назвал Байдена.)

Впрочем, нам такое почему-то не предлагают, но Украины касается другая грань специфических и весьма угрожающих полушуток Трампа.

Он, напоминаю, пообещал не защищать в случае возможной агрессии против них тех союзников по НАТО, которые не выполняют обязательство по оборонным выплатам в своём бюджете не ниже 2 процентов ВВП (заодно увеличив соответствующее требование до 5%), — бросит, мол, таких недооборонцев на произвол судьбы.

И, когда европейские политики с фирменным скепсисом относятся к своей возможной военной миссии в Украине, в том числе даже как миротворцев, — дескать, этим воспользуются политические оппоненты, ведь "продать" народу саму мысль о том, что их мальчики будут гибнуть в Украине, крайне сложно, строгий Трамп им, одновременно жадным (какие там 2%, не говоря уже о 5!) и трусливым, ибо чересчур хитровыхитренным, как бы говорит: кто не хочет воевать за Украину, будет вынужден воевать уже за себя, причём без американской помощи!

Шутка? А не знаю! Угрожает, но не бросит? Не уверен! Как, кстати, и в том, что оставит в покое канадцев, датчан-гренландцев и панамцев. С кого выдавит рост военных расходов, с кого изменение экспортно-импортного баланса и/или более внимательное отношение к приграничному наркотрафику, с кого снижение платы за использование географических преимуществ, а с кого, возможно, и территорию — потому что это им всем не Байден.

Если бы я был пуйлом, шуток с Трампом избегал бы.