Не нужно так эмоционально сразу реагировать на заявления нового главы Пентагона Пита Хегсета. Сейчас не это главное и он, насколько известно, не находится в группе переговорщиков с россией. Там ключевые роли будут у Марко Рубио, Джона Рэтклиффа, Майка Волца и Стива Уиткоффа. К тому же, все они – "продление рук" Президента США Дональда Трампа.

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Головне — не програти ключовий наратив, що це агресія і російська загарбницька геноцидна війна проти України зі всіма міжнародно-правовими наслідками, а не війна "with Russia/Ukraine".

США мають бути важливим посередником і можна вітати спроби нової американської команди на чолі з Дональдом Трампом знайти рішення припинення широкомасштабної війни.

Але вже очевидно, що США не можуть бути єдиним посередником для досягнення саме справедливого й довготривалого миру. Потрібні в перемовинах "ядерні" Велика Британія, Франція. Мабуть, не обійдеться без задіяння Китаю.

Потрібно оновити/підсилити українську переговорну команду.

Поки є готовність чинити далі опір агресору - головним суб'єктом рішення є не посередники, яким ми б впливовими вони не були, а найбільш активна частина народу України, насамперед ЗСУ, Сили оборони вцілому, волонтери...

Ну і, звісно, ті, хто має офіційно представляти Україну назовні, насамперед Президент України Володимир Зеленський, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і (Премʼєр-міністр України — за посадою, а не реальною діяльністю).

Поки складається враження, що зараз граємо не ми, а нас...

Причому дуже швидко заганяють.

Тому динаміку ідей і дій треба збільшити кардинально, а задіяність всіх можливих механізмів для відстоювання національних інтересів України посилити (а не стріляти собі в ногу з недопуском опонентів на важливу міжнародну конференцію, якщо така участь очевидно допомагає спільній справі).

Треба, звісно, виходити з широкомасштабної війни, але не поспішати з рішеннями. Спиратися на волю народу.

Не допустити "Мінськ-3" - такий, здається, чудовий був слоган...

Головне: не допустити "Мюнхен-2" та "Стамбул-2"!