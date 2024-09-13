Совместное производство оружия и F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании. Видео

Президент Владимир Зеленский 13 сентября провел в Киеве встречу с министром обороны Дании Троэльсом Поульсеном. Политики обсудили направления, по которым страны расширяют сотрудничество, в частности, в области производства оружия для обеспечения приоритетных потребностей Сил обороны.

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Об этом Зеленский сообщил на своем канале в Telegram. Глава государства отметил, что диалог с Поульсеном был "откровенным и продуктивным".

Украинский президент отметил лидерство Дании в передаче Украине первых боевых самолетов F-16 и поблагодарил за подготовку украинских пилотов и инженерно-технического персонала.

"Обсудили направления, в которых расширим сотрудничество. Это, в частности, совместное производство оружия, укрепление наших позиций. Поблагодарил за поддержку с F-16 для наших Сил обороны Украины. Ключ к успеху сейчас – это быстрые, правильные решения для усиления Украины. Рад, что партнеры в Северной Европе это полностью понимают и помогают", – говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что Украина ощущает поддержку Дании не только на поле боя, но и в вопросе вынужденных переселенцев.

"Дания имеет уважительное отношение к Украине и украинцам с самого начала, и мы очень благодарны за всю вашу поддержку. Мы чувствуем ее благодаря людям, благодаря вашему отношению к нашим людям, обществу, вынужденным переселенцам. Конечно, мы чувствуем ее на поле боя, и это для нас является приоритетом", – сказал президент.

Поульсен, со своей стороны, подчеркнул, что прибыл в Киев вместе с парламентариями из разных партий для того, чтобы лично увидеть, чего удалось достичь в Украине благодаря помощи Дании, и понять потребности и возможные направления усиления поддержки украинской обороноспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессора России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева останется абсолютно неизменной.

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