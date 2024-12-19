Совет принял в целом законопроект о ликвидации МСЭК с 2025 года: что это значит

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, проголосовала за ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Законопроект №12178 поддержали 259 народных депутатов.

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Об этом сообщил нардеп Ярослава Железняк. "Совет принял в целом о ликвидации МСЭК с 2025-го года. "За" законопроект №12178 – 259 голосов", – говорится в сообщении.

Вместо МСЭК вводится новая система оценки состояния здоровья и функционирования личности. С 2025 года эти полномочия будут выполнять специальные экспертные комиссии, которые будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.

Напомним, 29 октября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы медико-социальной экспертной комиссии. Решение поддержали 284 народных депутата.

После ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

В Украине вместо МСЭК уже создали 1348 экспертных команд в 286 больницах. На сайте Минздрава доступна интерактивная карта заведений. Список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

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