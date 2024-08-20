Совет поддержал законопроект о правовом статусе иностранцев, участвующих в защите Украины: что предусматривает

Верховная Рада Украины поддержала важный законопроект №9585, касающийся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение было принято во вторник, 20 августа.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Законопроект направлен на урегулирование правовых вопросов, связанных с пребыванием на территории Украины иностранцев, защищающих нашу страну, а также членов их семей.

За законопроект №9585 проголосовали 315 народных депутатов.

В частности, документ предусматривает несколько важных изменений:

Иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в защите Украины, разрешается получать вид на временное проживание или иммигрировать в Украину, даже если их документы просрочены.

Законопроект также дает право на временное проживание в Украине членам семей военнослужащих-иностранцев.

Граждане России и Беларуси, получившие украинское гражданство после 24 февраля 2020, должны будут предоставить документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после завершения военного положения.

Лица, получившие украинское гражданство во время военного положения, смогут сдать необходимые экзамены в течение двух лет после его отмены или прекращения.

Рассмотрение заявлений на получение гражданства от граждан РФ будет приостановлено в год после окончания или отмены военного положения.

Напомним, в ряды украинских войск продолжают вступать иностранные добровольцы, однако некоторые из них сталкиваются с "неожиданно жестким" ходом войны. Поэтому некоторые бойцы после увиденного разрывают контракт.

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