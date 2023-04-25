'Соответствует интересам национальной безопасности США': Белый дом заверил, что продолжит оказывать поддержку Украине

В администрации президента США Джо Байдена заверили, что не намерены отказываться от поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России. Там подчеркнули, что помощь Киеву отвечает национальным интересам Вашингтона.

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Об этом сказал советник главы Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 24 апреля, передает "Укринформ". Он признал, что некоторые республиканцы постоянно подчеркивают, что Белый дом должен сосредоточиться на том, что происходит в Америке, а не в Украине.

Салливан подчеркнул, что страна способна заботиться об американском народе и вместе с тем отстаивать демократические ценности во всем мире, в том числе "ценности свободы и свободы народа Украины".

По словам американского чиновника, за более чем год полномасштабного вторжения России в Украину США не только мобилизовали международную коалицию для защиты украинского народа, но и сделали "исторические инвестиции" в чистую энергетику, инфраструктуру и технологии США.

Накануне стало известно, что в Министерстве обороны США ожидают, что Украина получит американские боевые танки М1 Abrams до конца этого года. К тому времени должна окончательно завершиться подготовка личного состава Вооруженных сил Украины, который будет овладевать этой техникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон заключил контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в США планируется новые поставки вооружения в Украину, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

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