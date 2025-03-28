Прошли три года и тридцать дней войны. На сегодняшних картах ISW наиболее опасным выглядит продвижение россиян на Лобковое, на западном фланге Южного фронта. Оттуда по прямой до Запорожья - 30 - 35 км. Я понимаю, что такое расстояние "стремительно наступающие" россияне преодолевают примерно за год, но все равно боязно. Мало ли что.

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На остальных участках я ничего критичного не вижу. Да, есть тут и там какие-то небольшие продвижения россиян. И Курский плацдарм постепенно уменьшается (как, впрочем, теперь уже и Белгородский). Но в целом ситуация терпимая. Или (как любят говорить украинские генералы) - контролируемая.

Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Сумах. Уж не знаю: намеренно ли, или случайно (а может быть обломки?). Впрочем, какая разница? В результате 101 раненный из них 28 детей. Слава Богу нет погибших. Но это пока… Будем молиться, чтобы все выжили.

Кстати, как только Путин отдал приказ прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, так сразу же резко возросло число "случайных" попаданий по жилым кварталам украинских городов. Как говорит путинский ублюдок Дмитрий Киселев (не путать с Женей): совпадение? Не думаю! А я даже уверен, что не совпадение.

Эти атаки имеют ту же природу, что и бомбардировки Дрездена или Хиросимы во время Второй мировой войны: удары по мирным жителям с целью подорвать боевой дух армии. Месседж простой: сопротивление бесполезно. Пока вы тут героически защищаете каждый сантиметр своей земли, мы за вашими спинами убиваем ваших жен и детей и разрушаем то, что вы так рьяно защищаете. Лучше сдавайтесь, тогда ваши семьи останутся в живых…

Да, это факт: победа над немцами и японцами была одержана в том числе и такими методами. Говорят, что эти бомбардировки приблизили окончание войны и позволили сохранить жизни большому количеству солдат союзников (прежде всего, конечно, советских и американских). Наверное это так. Однако когда эту тактику берет на вооружение агрессор, а не его жертва - тогда даже эта циничная и хладнокровная логика сыпется и превращается в банальный террор против мирного населения.

Это конечно чистый Кафка: вести мирные переговоры и параллельно атаковать жилые кварталы. Но как-то у себя в голове Путин все это складывает в какую-то концепцию. И, наверняка, говорит себе, что только так и нужно, иначе НАТО, русофобы, киевская хунта, у нас не было другого выхода…

Впрочем, описывать весь тот параноидальный смрад, который царит у него в голове - дело уже неинтересное и я бы даже сказал - скучное. Ну вот есть дед, который страдает смесью мании преследования с манией величия. Мало ли таких было в истории человечества? Навалом. Вот еще один. Пережили тех, переживем и этого…

Сегодня целый день все кому не лень обсуждают итоги вчерашних переговоров в Саудовской Аравии. Нет смысла тут перечислять все договоренности, которые вчера были достигнуты. Вы их знаете и без меня.

Коротко: договорились прекратить боевые действия в Черном море и восстановить свободное торговое судоходство. Россия потребовала в обмен на свое согласие отменить санкции, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения и завозить сельхозтехнику и запчасти к ней. Кроме этого, подтвердили мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и уточнили, что под ней понимается.

Тема тотального прекращения огня сегодня никак не комментировалась, и, следовательно, вчера - не обсуждалась. Во всяком случае нам об этом ничего не известно. Хотя Трамп все время подчеркивает, что каждый день есть прогресс и мы приближаемся в перемирию. Очень хочется надеятся, что это так и к Пасхе мы все же получим как минимум договоренность о полном прекращении огня.

Сегодня стало известно, что российский ЦБ направил в правительство прогноз развития мировой экономики на среднесрочную перспективу, в котором (помимо прочего) сказано, что очень велика вероятность долговременного, и при этом - значительного снижения мировых цен на нефть. В этой связи они упоминают даже 18-ти летнее снижение нефтяных цен в 80 - 90-х года прошлого века.

Эксперты ЦБ связывают это в основном с ростом добычи нефти в США и других странах не членах ОПЕК.

Что ж, хорошо коли так. Тем быстрее Запад выиграет у России гонку вооружений. Все повторяется по сценарию Рейгана и кончится так же как и тридцать пять лет назад. Россия все еще является преимущественно сырьевой страной и доля нефти и газа в ее ВВП остается неизменной вот уже почти сорок лет. Следовательно, ее зависимость от нефтегазовых доходов осталась прежней.

Только не надо, пожалуйста, делать из этого вывод, что раз так, то никакой мир Украине не нужен, а надо продолжать войну, поскольку скоро Путин сдуется. Нет, сдуется он еще не скоро. В прошлый раз, с момента как цены на нефть легли, СССР еще хорохорился примерно пять лет. И лишь потом, в 1991 году, почил в бозе. Сейчас же в России есть рыночная экономика и она не так критично зависит от импорта продовольствия как это было у СССР. Поэтому агония путинской России может затянутся надолго. (К тому же цены на нефть пока еще не легли).

Итак: никакой горячей войны продолжать не надо, надо срочно переходить в режим войны холодной, а вот в ней нас ждет неминуемая победа. И даже если сейчас придется уступить Путину какие-то территории, все это потом вернется обратно. Если, конечно, в тот момент Украина захочет их взять себе. Это, кстати, далеко не очевидно: вот Германии Калининградская область сейчас не нужна ни за какие коврижки. Да, и так бывает…

Ничего фатального во всех этих территориальных уступках нет. Вон Польшу еще восемьдесят лет назад Сталин с Гитлером полностью ликвидировали, а сто восемь лет назад она вообще не существовала. А поди ж ты: сейчас это одно из самых динамично развивающихся государств Евросоюза.

И как бы теперь не обернулось дело, а Украине уж точно не грозит полная ликвидация. С этой идеей, по-моему, даже и Путин уже расстался. Талдычит только про пять регионов. Да и то, без особой веры, что они все пять ему обломятся. А раз так, то все не так печально, дорогие мои. На этом история не кончается. Будет жива Украина - будет жива и надежда. Главное - сохранить страну. Трамп вон сколько раз из банкротства опять на самый Олимп поднимался! Подниметесь и вы.

Нужно обязательно сохранить народ. Не тратить его на отвоевывание уже потерянных территорий. Люди важнее земли. Сохранится народ - сохранится Украина. Без людей земля мертва. Вся новейшая история учит нас, что главный капитал - это не земля, а люди. Помните об этом.

Слава Украине!