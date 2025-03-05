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Трамп и ко предлагают Украине соглашение о полезных ископаемых, больше напоминающее предложение конкистодоров инкам. Украина отбивается. Соглашение выхолащивается. Трамп соглашается подписать.

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І тут раптом стається скандал. Абсолютно випадково, звісно. Трамп ображається на те, як Зеленський реагує на булінг. Угода зривається. Трамп зупиняє військову підтримку начебто через це.

Зеленський наступає на горло своїй гордині і пише листа про вибачення разом з британцями. Трамп виступаючи в конгресі під бурхливі оплески, наче він в Північній Кореї, вибачення приймає. Ну добре хоч коня не привів в сенат. Є ще куди зростати.

Чи відновлюється доставка військової допомоги?

Ні. Принаймні поки що ні. Повідомлень про це ще немає.

А що відновлюється? Робота над угодою, яка начебто була вже погоджена. Трамп має намір змінити "угоду про копалини" з Україною на "більшу та кращу", повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Здрастє. Заходимо на нове коло? З думкою, що якщо Зеленський погодився вибачитись то тепер погодиться і на все інше? Підозріло нагадує історії про всі перемовини Трампа бізнесмена, коли він віджимав продавців нерухомості, в тому числі свого улюбленого Мар а лаго. Він сам про це писав.

Нагадуючи, що не важливо, як ти ведеш перемовини з Трампом. В костюмі чи ні. З повагою чи бикуючи. Він постійно намагається тебе віджати. Створює хаос. І намагається в цьому хаосі заробити. І тепер ще й до тиску по економіці додається умова про військову допомогу? Які прекрасні чесні перемовини. Це дуже непродуктивні відносини. І не від нас залежить, що вони такі.

Трамп ввів мита на Канаду. Чим завинила Канада? Трюдо завжди у костюмі і дуже ввічливий, сама Канада є найбільш вегетаріанською країною в світі. Але Трамп чогось хоче від них, чого ніхто ще не зрозумів, і тому влаштовує хаос. А його радник, головний по економіці в Білому Домі, розповідає, що з Канадою у них не торгівельна війна, а війна з наркотиками. Ну звісно, всім же відомі ці славетні і жорстокі канадські наркокартелі. Серіал Наркос, наступний сезон, буде про них.

Який висновок? Треба прибрати токсичність із взаємовідносин із США. Ніяких публічних сварок. Не опонувати публічно. Те що вчора було зроблено формальними вибаченнями. Але й мінімізувати будь-які перемовини з ними. І будь-які поступки, які Трамп буде сприймати як прояв слабкості і реагувати відповідно. Ніякі угоди з Трампом нам не потрібні. Просто тому що сторона Трампа не хоче угод. Вона хоче віджимати. А всі перемовини треба робити виключно в команді з ЄС.

Чи можливо це реалізувати повністю? Хто зна. Ми потребуємо співпраці і Трамп це знає. І буде тиснути. Але якщо ми розуміємо, що він робить, навіщо він це робить, то і протидіяти цій тактиці простіше.