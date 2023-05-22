Да, я знаю, что у истории нет сослагательного наклонения и в современной политике тоже так же. Но всё-таки иногда мысленно сравнивать бывает полезно. Итак, если бы вместо замечательного Бай-дедушки сейчас президентом Главной страны мира был великий Франклин Рузвельт, он тоже ограничивал бы использование Украиной американского оружия только территорией Украины, к тому же постоянно колеблясь (предоставлять — не предоставлять) и всегда опаздывая на десятки тысяч жизней, которые можно было бы сохранить?

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Тут, конечно, есть что вспомнить. Во Второй мировой США, как и другие союзники по антигитлеровской коалиции, мягко говоря, не особо торопились. Но тогда Цивилизация колебалась и медлила, поддерживая меньший фашизм против большего, так что неторопливость такая была вполне объяснима. А что останавливает-задерживает-ограничивает её сейчас? Трусливые попытки умиротворения агрессора? Вопреки очевидному опыту истории?

Лично я уверен: четырежды президент США Рузвельт, у которого были парализованы не мозги, а только ноги, сегодня бы не колебался, помогая и оперативнее, и без диковатых ограничений типа "туда нельзя". Вы со мной согласны? Кто да, согласен, — палец вверх; кто против, не согласен, — пусть суёт свой палец куда хочет, всем спасибо в любом случае.