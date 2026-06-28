«Смертность на дорогах должна стать вопросом СНБО»: Зеленского просят пресекать нарушителей ПДД после ДТП в Соломенском районе. Петиция

Водители, систематически пренебрегающие Правилами дорожного движения, должны лишаться права управления автомобилем. Превышение скорости больше не должно рассматриваться как мелкое нарушение, а ответственность за ДТП со смертельным исходом в Украине должна быть ужесточена.

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Соответствующая электронная петиция (№ 22/266330-эп) была опубликована на сайте Офиса президента 26 июня. По состоянию на вечер 28-го числа ее подписали почти 2500 человек (из 25 000 необходимых).

Что известно о призыве

Автор петиции – Алексей Глушич, 12-летний сын которого погиб во время резонансной аварии 5 июня 2026 года в Киеве возле Караваевых Дач.

Мужчина заявил, что в память о своем сыне хочет добиться изменений, которые помогут защитить других детей, родителей и жителей Украины. "Именно поэтому я прошу не ограничиваться сочувствием, а перейти к системным решениям", – написал он.

Глушич стремится к тому, чтобы государственная политика в этой сфере предусматривала:

неизбежную и одинаковую для всех ответственность за грубые нарушения ПДД;

эффективное воздействие на водителей, систематически нарушающих правила;

введение действенных механизмов временного лишения права управления транспортным средством для систематических нарушителей;

расширение автоматической фиксации нарушений и прозрачный контроль за ее применением;

внедрение принципов Vision Zero и публичную отчетность государства о снижении смертности и травматизма на дорогах.

Мужчина попросил, чтобы президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны инициировал рассмотрение вопроса смертности и травматизма на дорогах как угрозы человеческой безопасности, демографической устойчивости и национальным интересам Украины. По итогам такого заседания можно принять решение об определении "приоритетных государственных мер с последующим введением в действие в установленном законом порядке".

"Украина не должна ежедневно терять людей в дорожно-транспортных происшествиях, которые можно предотвратить. Сохранение жизни граждан должно стать безусловным приоритетом государственной политики и составной частью национальной безопасности Украины", – убежден автор петиции.

Полный текст обращения:

ДТП в столице возле Караваевых Дач

5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского машина врезалась в подземный переход. Водитель, предварительно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автокатастрофы погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине. Впоследствии стало известно, что правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 9 июня, попрощались с воспитательницей детсада Ириной Лазаревой, которая погибла в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня. У нее остался сын и родители.

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