Следующим генсеком НАТО может стать женщина – Politico

После ухода Йенса Столтенберга с поста генерального секретаря НАТО, возможным преемником является премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Традиционно, генеральным секретарем военного альянса становится представитель европейской страны, однако его назначение должно быть утверждено Вашингтоном.

Видео дня

Об этом сообщает издание Politico. Источник ссылается на сообщение Белого дома, в котором говорится, что президент Джо Байден планирует встретиться с Метте Фредериксен 5 июня для обсуждения отношений между двумя странами, укрепления партнерства в рамках НАТО, поддержки Украины и других вопросов.

В соответствии с информацией от Politico, возникает вероятность, что Метте Фредериксен станет следующим генеральным секретарем НАТО после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга. Однако, если члены альянса не достигнут согласия относительно нового руководителя, Столтенберг может остаться на посту еще на несколько месяцев.

По информации, представленной Politico, Метте Фредриксен соответствует нескольким требованиям, которые предъявляются к кандидатам на должность генерального секретаря НАТО. Во-первых, ожидается, что новый руководитель будет иметь опыт работы в качестве премьер-министра или главы правительства. Во-вторых, среди желательных критериев является представительство женщины, поскольку ранее все генеральные секретари НАТО были мужчинами.

Кроме того, Дания рассматривается как ключевая страна в структуре НАТО, которая поддерживает Украину, но не выступает столь же радикально, как некоторые государства Восточной Европы.

Между тем отмечается, что главой НАТО уже был однажды датчанин. Бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен возглавлял альянс до Столтенберга, с 2009 по 2014 годы, так что назначение представителя Дании может вызвать недовольство некоторых стран.

Кроме того, неизвестно, сможет ли Фредриксен уйти с поста премьер-министра Дании, пишет Politico.

В публикации также подчеркивается, что, хотя Фредриксен может быть сильным кандидатом, у нее есть и достойные соперники, такие как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также рассматривалась в качестве возможного кандидата, но во многих западноевропейских странах ее считают слишком жесткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!