Следом за Байденом: Трамп закрыл Блинкену и Салливану доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп принял решение лишить эксгоссекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана доступа к засекреченным данным. Это решение стало продолжением политики Трампа по ограничению доступа к секретной информации для лиц, которых он считает своими политическими оппонентами.

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Ранее аналогичные меры претерпели президент Джо Байден и 51 бывший разведчик, подписавшие печально известное письмо, где заявлялось, что ноутбук Хантера Байдена якобы является частью российской дезинформации. Об этом сообщает New York Post.

Трамп объяснил, что его решение направлено на наказание тех, кто, по его мнению, использовал государственные ресурсы для политического вмешательства. В частности, Блинкена он назвал главным организатором письма, которое дискредитировало информацию о семье Байденов накануне выборов 2020 года.

Салливан, который был не только бывшим советником Байдена по национальной безопасности, но и главным советником по внешней политике Хиллари Клинтон во время ее неудачной кандидатуры в президенты 2016 года, как известно, помог разжечь фальшивый заговор Трампа и России.

Вместе с Блинкеном и Салливаном в новый список лиц, которым будет запрещен доступ к секретным материалам и федеральным учреждениям (зданиям суда, тюрем и правоохранительных учреждений и т.п.), попали несколько влиятельных юристов и чиновников, в частности прокурор Мангеттена Элвин Брэгг и генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Это может создать трудности в исполнении их служебных обязанностей, хотя многие эксперты считают такой шаг более символичным.

В прошлом году Брэгг преследовал Трампа по так называемому делу о "умолчании денег", а Джеймс возбудила гражданское дело против президента за якобы преувеличение своего богатства во время обращения за банковскими ссудами.

Трамп подчеркнул, что его администрация будет и дальше лишать доступа к гостайнам лиц, которые, по его мнению, злоупотребляли властью, вмешивались в выборы или неправомерно использовали секретную информацию. Он также подтвердил, что не доверяет Байдену и не считает его достойным получать секретную информацию.

Кроме этого, в поле зрения Трампа оказались заместитель генерального прокурора Байдена Лиза Монако, которая участвовала в надзоре за судебными расследованиями против Трампа и координировала реакцию Министерства юстиции на беспорядки 6 января; ведущий прокурор в расследовании Russiagate Эндрю Вайсман ; адвокат Марк Зейд и специальный советник возглавляемого демократами юридического комитета Палаты представителей во время импичмента Норм Айзен.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп лишил Байдена доступа к ежедневным брифингам разведки, которые обычно проводили бывшие президенты, а затем лишил его допуска к нацбезопасности и секретной информации, сказав, что "не доверяет" своему предшественнику такую конфиденциальную информацию.

"Я ему не доверяю. Он не заслуживает доверия... Для защиты национальной безопасности", – объяснил Трамп.

Он добавил, что его администрация не планирует проводить расследование по Байдену, в то же время отметив, что тот не помиловал себя, когда помиловал своего сына Хантера и шестерых других членов семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме объяснили, почему президент США Дональд Трамп решил заморозить финансирование программ помощи. Их пересмотрят из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена "расходовала бюджетные средства, как пьяные матросы".

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