Следом РФ предъявил обвинения Гройсману, Климкину и Стецю

Следственный комитет России выдвинул обвинение в ряде украинских политиков. Речь идет о Владимире Гройсмане, Павле Климкине и Юрии Стеце. Их обвинили в том, что, занимая высокие должности в верхушке власти Украины и входя в состав СНБО, они поддержали начало Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом стало известно во время заседания Следственного РФ под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина в оккупированном Мариуполе. На выдвижение обвинения со стороны СК РФ обратило внимание

"С учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и других преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик выдвинуто обвинение бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 по апрель 2016 года Павлу Клим состоял в должности главы МИД с июня 2014 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, который имел указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", — говорится в сообщении следственному.

Российские захватчики цинично обвиняют украинских чиновников в том, что они, как члены СНБО, поддержали решение о проведении на Донбассе антитеррористической операции "и приняли участие в руководстве указанной операцией".

Российские "следователи" приписывают украинским политикам преступления, которые совершали на украинской земле российские оккупанты, начиная с 2014 года.

"В результате их преступных действий были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик. Принимаются меры к их розыску и аресту", — говорится в сообщении.

В комментарии Общественному эксминистру иностранным делам Павел Климкин сказал, что такие решения российской власти никак не влияют на него лично, а тем более на действия Украины.

"Пусть они делают свою работу, а мы будем и дальше делать свою", — добавил Климкин.