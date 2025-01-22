Президент сообщил, что Украина потратила на свою защиту в прошлом году 100 миллиардов долларов, из которых 40 были украинские, 35 — от США и 25 — от Европы.

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В то же время, добавляю я уже от себя, население Украины на подконтрольной территории сейчас составляет 28-29 миллионов, Соединённых Штатов — 335, ЕС плюс Великобритании — 557.

И если поделить миллиарды долларов на миллионы населения, то в Украине получаются годовые затраты в расчёте на человека около $1400, в США — $104, в Европе — $45.

В сравнении со Штатами удельные затраты на защиту Украины в социальной Европе были, таким образом, в 2,3 раза ниже — хотя, как справедливо замечает Трамп, она к росии гораздо ближе Америки и могла бы соответственно раскошелиться на собственную (фактически) безопасность.

Меньше 4 долларов в месяц с человека!!! Ещё и ноют.

Хотя Европа, разумеется, разная. Есть Венгрия, а есть страны Балтии и Польша, где удельные расходы, конечно, значительно выше.

Теперь — насчёт Трампа, о котором говорят, что он, дескать, в инаугурационной речи не вспомнил Украину.

А я говорю — вспомнил. Если слушать внимательно, а не только следить за тем, кто из миллиардеров изучает чьё декольте.

Трампушка отметил, что Соединённые Штаты будут измерять свой успех, в частности, теми войнами, которые они прекратили.

Да, это, понятно, не только об Украине, но и говорить, что о нас 45-й/47-й совсем забыл, тоже неуместно.