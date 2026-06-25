"Ситуация стала катастрофической": Украина требует исключить РФ из миротворческих операций ООН за преступления против украинских детей

Россия остается одним из главных факторов ухудшения ситуации с соблюдением прав детей в условиях вооруженных конфликтов. Украина призвала исключить Россию из миротворческих операций ООН из-за систематических преступлений против детей во время войны.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Его слова прозвучали в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Дипломат отметил, что новые материалы генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и специального представителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрейзер свидетельствуют о резком ухудшении ситуации. По его словам, положение стало "действительно катастрофическим", а Россия и ее вооруженные силы остаются среди главных виновников этой трагедии.

Постпред обратил внимание, что в докладе генсека ООН зафиксирован новый рекорд России по количеству преступлений против украинских детей во всех категориях грубых нарушений. Он подчеркнул, что приведенные данные являются не только тревожными, но и "жуткими".

По словам дипломата, Россия уже четвертый год подряд находится в так называемом "списке позора" ООН, в который включаются стороны, систематически нарушающие права детей. В то же время Москва не демонстрирует готовности выполнить необходимые условия для исключения из списка и не сотрудничает с ООН.

Мельник также заявил, что российская сторона продолжает отрицать подтвержденные факты нарушений и в то же время обвиняет руководство ООН в предвзятости.

Украинский дипломат подчеркнул, что включение России в два "списка позора" за преступления против детей и сексуальное насилие во время конфликтов должно повлечь за собой практические последствия. Он напомнил о положениях доклада генерального секретаря ООН 2015 года, согласно которым государства, систематически фигурирующие в отчетах о детях и вооруженных конфликтах и не принимающие меры для исправления ситуации, могут быть отстранены от участия в миротворческих операциях ООН.

Мельник поднял вопрос о необходимости запуска механизма ответственности после четырех подряд включений России в список без каких-либо шагов с ее стороны по устранению нарушений.

Отдельно он обратил внимание на проблему депортации украинских детей. По его словам, из более чем 20 тысяч депортированных детей удалось вернуть лишь 2311, что составляет около 11%. Кроме того, около 1,6 миллиона украинских детей остаются на временно оккупированных территориях.

По словам дипломата, эти дети подвергаются систематической индоктринации, перевоспитанию, милитаризации и изменению правового статуса.

"Но самое страшное преступление, которое совершает Россия, — это разрушение их украинской идентичности. Это не просто преступление против человечности; это преступление с признаками геноцида", — отметил Мельник.

Завершая выступление, постпред Украины заявил, что пришло время показать России "красную карточку" и лишить её возможности оставаться в числе государств, участвующих в работе международных механизмов безопасности.

Напомним, также Мельник заявил, что Киев продолжает демонстрировать готовность к прямым переговорам с Россией ради "справедливого и прочного мира". По его словам, как и ранее, Украина считает прекращение огня вдоль линии фронта приемлемой отправной точкой в дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Мельник снова подколол россиян. Он процитировал строки из французской песни о "маркизе", переведённой на русский язык, и подчеркнул, что заявления представителей страны-агрессора об успехах на фронте и стабильной экономике не соответствуют действительности.

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