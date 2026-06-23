Мельник подколол россиян в Совбезе ООН фразой о "маркизе" и напомнил о потерях в войне. Видео

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник вновь подколол россиян. Он процитировал строки из французской песни о "маркизе", переведенной на русский язык, и подчеркнул, что заявления представителей страны-агрессора об успехах на фронте и стабильной экономике не соответствуют действительности.

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Об этом Мельник сказал во время выступления в Совете Безопасности ООН. Он добавил, что наступательные возможности оккупантов значительно снизились, а их потери на поле боя постоянно растут.

Мельник в ООН опроверг заявления РФ и рассказал о реальной ситуации

В своем заявлении Мельник решительно опроверг ложные утверждения, озвученные ранее представительницей РФ, которая пыталась оправдать агрессивную войну. Он подчеркнул, что "ни одно слово из того, что мы слышали, не соответствует правде".

Более того, он убежден, что даже сама российская представительница не может искренне верить в те заявления, которые ей пришлось озвучивать. Ведь она рассказывала об идеальной России, где якобы все стабильно, экономика стремительно развивается, армия успешно наступает, а так называемая "СВО" выполняется исключительно по плану.

"Однако реальность на местах прямо противоположна. Уже полгода российские войска застряли на линии фронта. Россия ежемесячно теряет более тридцати тысяч солдат, что вдвое больше, чем Советский Союз потерял за десять лет войны в Афганистане", – сказал постоянный представитель Украины при ООН.

На самом деле, добавил он, среди российского населения растет паника, поскольку последствия войны, развязанной кремлевским лидером Владимиром Путиным, становятся все более ощутимыми и доходят до Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

"Это напоминает нам известную французскую песню „Tout l’est très bien, Madame la Marquise". А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо…", – иронично завершил свое выступление Мельник.

Напомним, ранее Мельник также подколол россиян. Он на минуту перешел на язык страны-агрессора и процитировал строку из советского мультфильма "Летающий корабль". Таким образом дипломат намекнул на не слишком веселую жизнь граждан РФ, которые начали ощущать последствия войны, развязанной Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, Мельник также заявил, что Киев продолжает демонстрировать готовность к прямым переговорам с Россией ради "справедливого и прочного мира". По его словам, как и ранее, Украина считает прекращение огня вдоль линии фронта приемлемой отправной точкой в дипломатии.

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