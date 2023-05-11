'Ситуация очень показательна': Бутусов объяснил, почему выдача экс-президента 'Мотор Сичи' Богуслаева России в рамках обмена опасна для Украины

Выдача экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, оказавшегося высокопоставленным российским агентом, государству-террористу в рамках обмена опасна для Украины. Сначала необходимо тщательно взвесить все возможные последствия.

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Такое мнение высказал украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. По его словам, обмен пленными должен происходить под контролем спецслужб.

"Ситуация очень показательна. Во-первых, выдача Богуслаева может иметь очень негативные последствия – он будет руководить перетаскиванием всех технологий и специалистов из "МоторСичи"", – убежден Бутусов.

По убеждению журналиста, разоблаченный на сотрудничестве с РФ экс-президент корпорации должен рассказать, кто его настолько эффективно "крышевал" во власти, по меньшей мере, с 2014 года, что это заметили только в 2022-м.

Напомним: накануне стало известно, что Богуслаев, подозреваемый в сотрудничестве с РФ и коллаборационной деятельностью, написал письмо в Офис президента с просьбой внести его фамилию в список на обмен пленными со страной-агрессором.

Примечательно, что заявление руководству Украины Богуслаев написал на русском языке. В документе стоит его подпись с примечанием: "Богуслаев, пенсионер, инвалид І группы".

Как известно, в Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству-агрессору России, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее СМИ сообщили, что Богуслаев в разгар полномасштабной войны с РФ блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам. Он отдавал приказы своим подчиненным всеми силами саботировать этот процесс;

– СБУ установила, что экс-президент корпорации приказал подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По указанию Богуслаева, с вертолета были сняты лопасти и выведены из строя механизмы, отвечающие за работу основного винта.

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