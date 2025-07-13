"Ситуация не позволяет": Фейгин сказал, при каком условии Китай заставил бы РФ прекратить войну в Украине

Вопреки якобы нейтральной позиции Китай начал открыто заявлять о поддержке РФ в войне против Украины. В Пекине уверены, что Москва не должна проиграть войну и диктатор Владимир Путин должен сохранить власть.

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Тем не менее при одном условии Китай все же может заставить Россию прекратить войну в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, реализация 500% вторичных санкций по проекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя сильно ударит по Китаю. Однако одного лишь экономического давления на Китай будет недостаточным для того, чтобы Пекин заставил Москву прекратить агрессию.

Фейгин уверен, что камнем преткновения является Тайвань, над которым Китай хочет получить контроль. Вместе с тем российский правозащитник заявил, что Соединенные Штаты не смогут отказаться от Тайваня.

"Китай хочет получить Тайвань. Отдайте нам Тайвань, тогда мы будем воздействовать на Москву, чтобы та отказалась от своих агрессивных планов. Скорее всего, это выглядит так. Но ситуация не позволяет США и другим союзникам отказаться от Тайваня, ведь это противоречило бы принципам провозглашенной доктрины, которая существует десятилетиями", – заявил Фейгин.

В связи с этим Фейгин считает, что воздействие на Китай должно кратно усилиться. По его словам, если будут включены другие рычаги на Пекин, это в свою очередь может отразиться на российско-украинской войне.

"Будет уже недостаточно 500-процентных санкций на энергоресурсы, которые они получают из России. Возможно, они будут пытаться обходить эти санкции. Должны быть включены и другие рычаги для того, чтобы Китай смирился с мыслью о том, что эту войну нужно прекращать", – заявил Фейгин.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, американцы хотят знать, какую роль будут играть Япония и Австралия, если между США и Китаем вспыхнет война из-за Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, для поддержания высокого темпа террора мирного населения россияне вынуждены полагаться сразу на несколько источников поставок оружия. Одним из источников обеспечения российской оккупационной армии является Китай.

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