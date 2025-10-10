"Мы знаем, что нам делать": Зеленский хитро ответил на вопрос о возможности устроить блэкаут в Москве

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна дать ответ России после террористических обстрелов энергетики, которые устроили оккупанты. Он отметил, что уже есть понимание, что нам надо сделать дальше.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября. Журналисты спросили у главы государства, устроит ли Украина блэкаут в Москве.

"Наша задача после ударов – отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя", – ответил на это гарант.

Он подчеркнул, что РФ определенное время накапливала средства поражения. После этого враг ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает работать противовоздушной обороне, в частности авиации.

"Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", – добавил президент.

Напомним: 27 сентября во время брифинга Владимир Зеленский предупредил Кремль о неизбежном симметричном ответе в случае энергетического террора. Глава государства тогда подчеркнул, что если Россия попытается устроить блэкаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву.

"Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", – сказал тогда он.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 10 октября основной удар россияне направили на украинскую энергетику. Захватчики били по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве и Днепре. Вследствие вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака вызвала значительные разрушения энергетических объектов. Он отметил, что более 450 дронов и десятки ракет запустила Россия, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине.

